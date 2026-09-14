إزالة 306 إشغال ورفع 145 طن قمامة بقرى ومدن بنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، جهودها الميدانية في ملفات النظافة ورفع المخلفات، وإزالة التعديات ومخالفات البناء، ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى الطرق والإنارة العامة، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم القوافل الطبية المجانية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لملفات التصالح والمتغيرات المكانية وتقنين الأوضاع.

وفي هذا السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة الأستاذ محمد بكري جهودها الميدانية، حيث تم المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد والجاهزية لبدء العام الدراسي، بالتوازي مع تنفيذ حملة لرفع المخلفات بعدد من الشوارع والمحاور الحيوية، شملت شارع صلاح سالم، وشارع مجمع المحاكم، وشارع عبدالسلام عارف، وكورنيش النيل، وطريق السادات، وشارع حلمي الملط، وشارع حاتم رشدي، وشارع الحميات، وشارع 17 ببني سويف الجديدة، كما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بمدرستي النور والأمل، فيما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية من خلال رفع أطنان من القمامة والمخلفات كما تم ردم أساس تعدٍ على أرض زراعية بقرية بني سليمان، واستكمال أعمال صيانة كشافات الإنارة بشارع صلاح سالم، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة ببا، قاد العميد أحمد علاء رئيس المركز حملة مكبرة للإزالات والإشغالات والبيئة، بالتنسيق مع جهات الولاية على الزراعة والري والصرف وحماية النيل، وبحضور شرطة المرافق ومسؤولي الإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدة حالة إزالة، إلى جانب رفع 306 إشغالات متنوعة شملت إشغالات ثابتة ومتحركة، لافتات وإعلانات وبروزًا وتاندات دون ترخيص من الوحدة المحلية، كما تمت متابعة أعمال تهذيب الأشجار بالشوارع الرئيسية والفرعية، وأعمال النظافة بشوارع المدينة مع تفريغ الحاويات الثابتة، وتوريد أكثر من 85 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ شوقي هاشم جهودها في ملفات النظافة ومواجهة التعديات ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت شارع الجيش، وشارع أبو بكر الصديق، ومنطقة المنشية، ومنطقة الشامية، ومنطقة السبخاية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقايا، وشارع عظيم الدولة، ومنطقة بحري البلد، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما قام رئيس المركز بالمرور على الإدارة الهندسية لمتابعة سير العمل، وخاصة في ملف التصالح، فيما تم إيقاف حالة بناء مخالف، إلى جانب رفع الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر، وتنفيذ إزالة حالتي من التعدي على الأرض الزراعية بقرية كوم أبوخلاد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة سمسطا، وتحت إشراف اللواء أسامة يونس رئيس المركز، تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بشارع الشعراوي وشارع محمود سليمان، أسفرت عن رفع جميع الإشغالات على الأرصفة، والتحفظ على عدد من الكراسي والترابيزات والشيش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما قام رئيس المركز بتوفير التيسيرات اللازمة لتنظيم القافلة الطبية المجانية بالبلهلسي التابعة لمجلس قروي مازورة وشملت تخصصات الرمد والأسنان والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والباطنة والعظام، مع توفير العلاج اللازم للحالات بالمجان، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية وتوعوية، وذلك ضمن جهود مديرية الصحة لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المحافظة فيما تم إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تمت متابعة انتظام مرور معدات النظافة على نقاط تجميع القمامة وفق خطة العمل، ورفع الأتربة والمخلفات والقمامة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة.

وفي مركز ومدينة الفشن، تابع الأستاذ مدحت صلاح رئيس المدينة أعمال تمهيد وتوسعة طريق عزبة جعفر بمدينة الفشن، كما قدمت الوحدة المحلية التيسيرات اللازمة لتيسير عمل القافلة الطبية بالعيادات المتنقلة، والتي يتم تنظيمها يومي السبت والأحد وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات والتحاليل المجانية للمواطنين بقرية إقفهص والقرى التابعة لها في عدد من التخصصات، مع صرف الأدوية بالمجان، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بينما تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، أسفرت عن توريد 60 طنًا من القمامة والمخلفات إلى مصنع السماد العضوي، علاوة على تسوية وتمهيد الطرق لرفع كفاءتها وخلق سيولة مرورية، حيث تم مسح وتمهيد الطريق الزراعي، إلى جانب مراجعة ترشيد الاستهلاك بالإنارة العامة بجميع قرى الوحدات المحلية والعزب والنجوع.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة الأستاذ أحمد توفيق حرص رئيس المركز على حضور طابور الصباح في أول أيام الدراسة بمدرسة الثانوية العامة بنات ببندر إهناسيا، بحضور الدكتور محمد عاشور مدير إدارة تعليم إهناسيا والدكتور محمد صالح وكيل الإدارة، كما تمت متابعة الموجة 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة له، إلى جانب متابعة أعمال الإعلان عن إخلاء المساكن الصادر لها قرار إزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للتعليمات وتحت إشراف جمال جمعة نائب رئيس المركز، كما نفذت الوحدة المحلية بننا أعمال نظافة وتمشيط لطريق ننا/ منيل موسى، مع توسعة الطريق ورفع المخلفات حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين، فيما واصلت الوحدات المحلية القروية جهودها في تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين، والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد، وذلك في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.