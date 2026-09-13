رئيس جامعة بني سويف يستقبل الفريق الفائز بالمركز الأول في مسابقة مدينة زويل

استقبل الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الفريق الطلابي HydraSoil بكلية العلوم، الفائز بالمركز الأول في مسابقة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للشركات الناشئة في مسار The Maker ضمن فعاليات مسابقة Under 30، وذلك بالتعاون مع Masar Ventures، بحضور الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم. ويضم الفريق أحمد فتحي السيد، من خريجي الكلية وباحث بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والطالبة بسنت أحمد فتحي بالفرقة الرابعة بقسم الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية، والطالب معاذ وليد سيد بالفرقة الرابعة بقسم الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية بجامعة بني سويف الأهلية، وذلك تقديرًا لإنجازهم العلمي وتميزهم في تقديم مشروع ابتكاري يخدم القطاع الزراعي ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الطلاب المبدعين وتوفير المناخ الداعم للابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العلمي المتميز الذي يتمتع به طلاب الجامعة وخريجوها وقدرتهم على المنافسة في المحافل العلمية والابتكارية المرموقة. موضحا أن الفريق قدم منتجًا بمسمى Hydra، وهو محسن تربة مبتكر يعتمد على مواد طبيعية ومحلية، ويعمل على تحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بمياه الري والعناصر الغذائية وإتاحتها للنبات بصورة تدريجية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه والأسمدة وتحسين ظروف نمو النباتات، خاصة في الأراضي الرملية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع يمثل نموذجًا واعدًا لتسخير البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات البيئية والزراعية، ويأتي متوافقًا مع توجهات الدولة في دعم جهود استصلاح الأراضي الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، من خلال المساهمة في تقليل فاقد مياه الري ورفع كفاءة الاستفادة من العناصر الغذائية، بما يدعم توجهات الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن المائي والغذائي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة حنان سليمان، عن فخرها بما حققه الفريق الطلابي من إنجاز متميز بحصوله على المركز الأول في هذه المسابقة التنافسية، مؤكدة أن الكلية تحرص على تنمية مهارات الطلاب البحثية والتطبيقية وتشجيعهم على تحويل أفكارهم العلمية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية.

وأشادت عميد الكلية بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء فريق HydraSoil، مؤكدة أن هذا التميز يعكس جودة العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية، ويحفز المزيد من الطلاب على الانخراط في المشروعات الابتكارية التي تقدم حلولًا واقعية للتحديات التنموية، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، وترسخ مكانة جامعة بني سويف كمؤسسة أكاديمية داعمة للابتكار والتميز العلمي.