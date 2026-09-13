نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026..لا زيادة في المصروفات وأبرز الحدود الدنيا للكليات

أعلن الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026-2027، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن نتائج التنسيق والحدود الدنيا للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة للبنين والبنات، في الشعبتين العلمية والأدبية.

ووجه رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى الطلاب الجدد بمناسبة قبولهم بالجامعة، كما أعرب عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لما يقدمه من دعم مستمر للجامعة، إلى جانب توجيه الشكر إلى الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

رئيس جامعة الأزهر: لا زيادة في المصروفات الجامعية

وأكد الدكتور محمود صديق أن المصروفات الجامعية بجامعة الأزهر لن تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2026-2027، موضحًا أن القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطلاب وأسرهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العام الجامعي الجديد سيشهد أيضًا إطلاق مجموعة من البرامج التعليمية المتميزة، حيث من المقرر أن تضم كليات الجامعة 39 برنامجًا جديدًا ومتميزًا.

موعد تعديل الترشيح للبرامج المتميزة

من جانبه، أوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح بوابة التنسيق إلكترونيًا أمام الطلاب الراغبين في تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التعديل اعتبارًا من غد الاثنين 14 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الخميس 17 سبتمبر 2026، وذلك من خلال بوابة التنسيق الإلكترونية.

توحيد الحد الأدنى لكليات القمة

وكشف رئيس جامعة الأزهر عن توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المناطق الجغرافية الثلاث: القاهرة، والوجه القبلي، والوجه البحري، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 113 ألفًا و809 طلاب وطالبات، بينما بلغ عدد المتقدمين للتنسيق 93 ألفًا و990 طالبًا وطالبة.

الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة

وجاءت أبرز الحدود الدنيا للقبول في كليات جامعة الأزهر على النحو التالي:

طب البنين والبنات بالقاهرة: 618 درجة بنسبة 95.08%.

618 درجة بنسبة 95.08%. طب البنين والبنات بدمياط: 610 درجات بنسبة 93.85%.

610 درجات بنسبة 93.85%. طب البنين والبنات بأسيوط: 605 درجات بنسبة 93.08%.

605 درجات بنسبة 93.08%. صيدلة البنين والبنات بالقاهرة: 593 درجة بنسبة 91.23%.

593 درجة بنسبة 91.23%. طب الأسنان للبنين والبنات بالقاهرة: 602 درجة بنسبة 92.62%.

602 درجة بنسبة 92.62%. هندسة البنين والبنات بالقاهرة: 579 درجة بنسبة 89.08%.

579 درجة بنسبة 89.08%. هندسة البنين والبنات بقنا: 574 درجة بنسبة 88.31%.

تنسيق القسم العلمي بنين بجامعة الأزهر

شملت نتيجة تنسيق القسم العلمي للبنين عددًا من الكليات والتخصصات، وجاءت الحدود المعلنة من بينها:

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة: 381 درجة بنسبة 58.61%.

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بطنطا: 343 درجة بنسبة 52.77%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة: 377 درجة بنسبة 58%.

الشريعة والقانون بنين بالقاهرة: 423 درجة بنسبة 65.07%.

الذكاء الاصطناعي: 570 درجة بنسبة 87.69%.

الطب البيطري: 571 درجة بنسبة 87.85%.

العلوم بالقاهرة تخصص عام: 503 درجات بنسبة 77.38%.

الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام: 522 درجة بنسبة 80.31%.

المعهد الفني الصحي: 538 درجة بنسبة 82.77%.

الزراعة بالقاهرة تخصص عام: 477 درجة بنسبة 73.38%.

اللغات والترجمة تخصص عام: 482 درجة بنسبة 74.15%.

الإعلام: 460 درجة بنسبة 70.77%.

التجارة بالقاهرة تخصص عام: 489 درجة بنسبة 75.23%.

التربية بالقاهرة تخصص عام: 388 درجة بنسبة 59.69%.

اللغة العربية تخصص عام: 383 درجة بنسبة 58.92%.

تنسيق القسم العلمي بنات

أما بالنسبة إلى القسم العلمي للبنات، فجاءت أبرز الحدود الدنيا كالتالي:

الذكاء الاصطناعي: 569 درجة بنسبة 87.54%.

التمريض بنات: 572 درجة بنسبة 88%.

التمريض بفصول دمياط: 567 درجة بنسبة 87.23%.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر: 555 درجة بنسبة 85.38%.

العلوم تخصص عام: 548 درجة بنسبة 84.31%.

الإعلام: 525 درجة بنسبة 80.77%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 487 درجة بنسبة 75%.

تنسيق القسم الأدبي بنين

وأعلنت جامعة الأزهر كذلك الحدود الدنيا لعدد من كليات وتخصصات القسم الأدبي للبنين، ومن أبرزها:

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة: 52.71%.

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بطنطا: 53.89%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة: 55.59%.

الشريعة والقانون بالقاهرة: 65.08%.

اللغات والترجمة تخصص عام: 56.94%.

الإعلام: 68.81%.

الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات: 87.62%.

التجارة بالقاهرة تخصص عام: 72.54%.

علوم الرياضة بالقاهرة: 57.79%.

أصول الدين بالقاهرة تخصص عام: 63.05%.

اللغة العربية تخصص عام: 59.32%.

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: 61.18%.

تنسيق القسم الأدبي بنات

وبالنسبة إلى القسم الأدبي للبنات، تضمنت نتيجة التنسيق الحدود الدنيا التالية:

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنات بالقاهرة: 72.54%.

الإعلام: 83.89%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 76.94%.

التجارة بنات القاهرة تخصص عام: 69.66%.

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة: 65.25%.

جامعة الأزهر تستعد للعام الجامعي الجديد

وتأتي نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026-2027 في إطار استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، مع إتاحة عدد من البرامج التعليمية المتميزة أمام الطلاب، إلى جانب استمرار العمل على توفير فرص تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجات الطلاب وسوق العمل.

وشددت الجامعة على أهمية متابعة الطلاب لمواعيد وإجراءات تعديل الترشيح والتقديم للبرامج المتميزة عبر بوابة التنسيق الإلكترونية خلال الفترة المحددة، مع الالتزام بالمواعيد المعلنة لضمان استكمال إجراءات الالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية.