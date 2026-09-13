موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. متى يبدأ الصيام وموعد عيد الفطر؟

يترقب ملايين المسلمين حول العالم موعد شهر رمضان 2027، بالتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل وما يحمله من أجواء إيمانية وروحانية مميزة، حيث يزداد البحث عن موعد بداية شهر الصيام وعدد أيامه، إلى جانب موعد عيد الفطر 2027، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم وترتيب مختلف الاستعدادات المرتبطة به.

وتشير الحسابات الفلكية إلى موعد متوقع لبداية شهر رمضان لعام 1448 هجريًا، إلا أن الموعد النهائي والرسمي لبداية الشهر الكريم يتحدد وفقًا لرؤية الهلال، وإعلان الجهات المختصة النتيجة بعد استطلاع هلال شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 2027 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2027 يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2027، ليبدأ المسلمون في مصر صيام شهر رمضان لعام 1448 هجريًا.

ويظل هذا الموعد وفق الحسابات الفلكية موعدًا متوقعًا، بينما تعتمد بداية شهر رمضان رسميًا على ثبوت رؤية الهلال والإعلان الصادر عن الجهات المختصة، وفقًا لنتائج لجان الرؤية الشرعية.

ومن المتوقع أن يتراوح عدد أيام شهر رمضان بين 29 و30 يومًا، بحسب نتيجة رؤية هلال شهر شوال، وهو ما يحدد بدوره الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر المبارك.

كم يومًا متبقيًا على رمضان 2027؟

يتزايد البحث عن العد التنازلي لشهر رمضان 2027، خاصة مع اقتراب موعد الشهر الكريم، حيث تشير الحسابات الواردة إلى أن المتبقي على بداية رمضان يبلغ 153 يومًا في تاريخ نشر التقرير.

ويحرص المسلمون على متابعة موعد رمضان مبكرًا، سواء للاستعداد للعبادات خلال الشهر الفضيل أو لتنظيم الالتزامات الأسرية ومواعيد العمل والدراسة، فضلًا عن الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بعيد الفطر بعد انتهاء أيام الصيام.

شهر ربيع الأول 1448 هجريًا

وفيما يتعلق بالتقويم الهجري لعام 1448، أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن يوم الجمعة 14 أغسطس 2026 وافق غرة شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا.

وجاء ذلك بعد استطلاع هلال شهر ربيع الأول من خلال لجان الرؤية الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويعتمد تحديد بدايات الشهور الهجرية على رؤية الهلال، وهو ما يفسر إمكانية اختلاف الموعد المتوقع بالحسابات الفلكية عن الموعد الذي يتم إعلانه رسميًا في بعض الحالات.

موعد عيد الفطر 2027

أما عن موعد عيد الفطر 2027، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المنتظر أن يوافق يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا.

ويظل هذا الموعد مرتبطًا بما ستسفر عنه رؤية هلال شهر شوال، حيث يتم الإعلان الرسمي عن بداية عيد الفطر بعد استطلاع الهلال من الجهات المختصة.

ويستعد المواطنون لاستقبال عيد الفطر قبل موعده بفترة، من خلال شراء الملابس وتجهيز مستلزمات الاحتفال وإعداد الحلوى والمخبوزات، إلى جانب الاستعداد للزيارات والتجمعات العائلية التي ترتبط بأيام العيد.

كيف يحدد التقويم الهجري موعد رمضان؟

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، إذ ترتبط بداية الأشهر الهجرية ونهايتها بحركة القمر ودورة ظهوره، ولذلك تختلف مدة الشهر الهجري بين 29 و30 يومًا.

وتضم السنة الهجرية 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، وقد اتُخذت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرجعًا لبداية السنة الهجرية، وذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ومن هنا جاءت تسمية التقويم بالتقويم الهجري.

الحسابات الفلكية لا تغني عن الرؤية الشرعية

ورغم أهمية الحسابات الفلكية في تحديد المواعيد المتوقعة لبداية الشهور الهجرية، فإن الموعد الرسمي لشهر رمضان وعيد الفطر يتم الإعلان عنه بعد استطلاع الهلال من الجهات المختصة.

وبناءً على الحسابات الحالية، فإن رمضان 2027 متوقع أن يبدأ يوم الاثنين 8 فبراير، بينما تشير الحسابات إلى أن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي يظل مرتبطًا بنتيجة رؤية الهلال.

وبذلك يترقب المسلمون حول العالم حلول شهر رمضان 1448، الذي يمثل أحد أهم المواسم الدينية خلال العام، وسط استعدادات مبكرة لاستقبال الشهر الكريم والاستفادة من أجوائه الروحانية والعبادية.