شراكة استراتيجية بين ABB والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة لتحويل مصانعها إلى منشأة صديقة للبيئة

أعلنت شركة ABB في مصر، الرائدة في مجالات الكهربة والأتمتة، عن بدء تحويل مصانعها لتصبح منشأة صناعية صديقة للبيئة، بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

وتأتي هذه الخطوة عبر شراكة استراتيجية مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك بهدف تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز تبني حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة داخل المنشآت الصناعية، بما يتوازى مع أهداف مبادرة "شمس الصناعة" الرامية إلى دعم جهود الدولة نحو بناء قطاع صناعي محلي أكثر مرونة واستدامة وتنافسية عالمياً.

شراكة استراتيجية بين ABB والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة لتحول مصانعها إلى منشأة صديقة للبيئة

وتُعد أولى ثمار هذه الشراكة تنفيذ مشروع متكامل للطاقة الشمسية يغطي أسطح عدة مصانع مختلفة داخل مجمع الشركة، ليصبح من أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على مستوى القطاع الصناعي في مصر.

وبقدرة إجمالية تبلغ 3.3 ميجاوات، من المتوقع أن ينتج المشروع نحو 5.05 جيجاوات-ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، بما يسهم في خفض نحو 2,846 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل تجنب استهلاك أكثر من 1.22 مليون لتر من الوقود كل عام. ومن المقرر ربط المشروع بالشبكة الكهربائية القومية خلال عام 2027، مع عمر تشغيلي يمتد إلى 30 عامًا.

وبذلك، يدعم هذا المشروع بشكل عملي مستهدفات مبادرة شمس الصناعة لنشر قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات من أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنشآت الصناعية عبر مختلف مناطق الدولة.

وفي هذا السياق، صرح أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB في مصر، قائلاً: "يُعد هذا المشروع ترجمةً عملية لالتزامنا بقيادة التحول الصناعي المستدام في مصر. نحن نؤمن بأن مستقبل القطاع يرتكز على حلول الطاقة النظيفة، مما يدفعنا للاستثمار المستمر في أحدث تقنيات الكهربة والأتمتة والرقمنة؛ لتمكين القطاعات الصناعية من أن تصبح أكثر إنتاجية وكفاءة واستدامة بما يضمن تفوقها التنافسي ويخفض بصمتها الكربونية. وتأتي شراكتنا مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتؤكد رؤيتنا المشتركة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، ودعم الأهداف الوطنية لمبادرة «شمس الصناعة»."

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله قاسم، عضو مجلس الإدارة والمسؤول التجاري لقطاع الطاقة الكهربائية ب ABB في مصر: "نفخر بكون هذا المشروع نموذجًا تطبيقيًا لكيفية توظيف حلول الطاقة المتجددة في رفع كفاءة المنشآت الصناعية وتعزيز موثوقية إمداداتها، بما يسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية. وباعتباره من أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فوق الأسطح في القطاع الصناعي؛ يمثل هذا المشروع منصة حية لتطبيق أحدث التقنيات التي تحقق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الفعلي بتقليل بصمتنا الكربونية عبر تحولنا للاعتماد على الطاقة الشمسية في عملياتنا التشغيلية بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 7202، كما يدعم ذلك الهدف العالمي لشركة ABB المتمثل في خفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 80% بحلول عام 2030، والوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2050. "

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور ماجد محمود، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة نموذجًا عمليًا للتعاون بين المؤسسات الإقليمية والقطاع الخاص من أجل تسريع التحول نحو صناعة منخفضة الانبعاثات، ويؤمن المركز بأن تحقيق أهداف الاستدامة يتطلب توحيد جهود مختلف الأطراف، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والتوسع في تطبيق حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية."

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من مئة عام، حيث رسخت مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في دعم التنمية الصناعية عبر المساهمة في عدد من أهم المشروعات القومية، مثل مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروع توشكى للتنمية الزراعية، ومحطة معالجة مياه بحر البقر، إلى جانب عدة مشروعات أخرى.

وتواصل الشركة اليوم تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تعزز الكفاءة التشغيلية والموثوقية والاستدامة لمجموعة واسعة من الصناعات في جميع أنحاء مصر.