محافظ سوهاج يتفقد عددًا من المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المدارس بـ سوهاج وأخميم، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى جاهزية المدارس واستقبال الطلاب، ومتابعة سير الدراسة منذ اليوم الأول، جاء ذلك بحضور ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وشملت جولة محافظ سوهاج تفقد مدارس أسماء بنت أبي بكر بحي غرب، وناصر الإعدادية، وطه حسين بحي شرق، وعرب الأطاولة الابتدائية بأخميم، حيث تابع انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وانتظام الحصص الدراسية، ومستوى الانضباط داخل المدارس، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

كما تفقد محافظ سوهاج عددًا من الفصول ومرافق المدارس، واطمأن على جاهزية المدارس والمستلزمات التعليمية، ومستوى النظافة العامة، موجهًا بضرورة استمرار أعمال النظافة والصيانة الدورية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وأكد " راشد " أن المحافظة حريصة على توفير كل سبل الدعم للارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة، مشددًا على المتابعة المستمرة من جانب القيادات التنفيذية ومديرية التربية والتعليم للمدارس، وسرعة التعامل مع أي احتياجات أو شكاوى خلال العام الدراسي.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن انتظام الدراسة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب يأتيان في مقدمة أولويات المحافظة، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وأولياء الأمور، والمعلمين، بما يسهم في إنجاح العام الدراسي وتحقيق أفضل النتائج التعليمية.