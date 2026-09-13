أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 سبتمبر 2026.. وسعر عيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأحد 13 سبتمبر 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن النفيس في السوق المحلية والعالمية، خاصة مع ارتباط أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل، أبرزها حركة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6275 جنيهًا للجرام، ليواصل التحرك بالقرب من مستوى 6300 جنيه، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان المعدن النفيس سيتمكن من استعادة مساره الصاعد أم يستمر في التحرك داخل نطاقات سعرية محدودة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم الأحد، وفقًا للبيانات الواردة، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7177 جنيهًا للجرام.

7177 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6275 جنيهًا للجرام.

6275 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5373 جنيهًا للجرام.

5373 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 50200 جنيه.

وتعد أسعار الذهب عيار 21 من أكثر الأسعار التي تحظى باهتمام المواطنين في السوق المصرية، باعتباره العيار الأكثر تداولًا، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة تحركاته بشكل مستمر، إلى جانب متابعة سعر الجنيه الذهب وعياري 18 و24.

سعر الذهب عيار 21 يتحرك أسفل 6300 جنيه

يتحرك سعر الذهب عيار 21 حاليًا أسفل مستوى 6300 جنيه للجرام، بعدما شهد تراجعًا بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات السبت.

وتضع هذه التحركات مستوى 6300 جنيه تحت أنظار المتعاملين، خاصة أن قدرة الذهب على استعادة هذا المستوى قد تكون مؤشرًا على إمكانية مواصلة الصعود خلال الجلسات المقبلة، حال توافر عوامل داعمة في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، فإن استمرار الضغوط على أسعار الذهب عالميًا قد يحد من فرص ارتفاع السعر محليًا، ويدفع عيار 21 إلى اختبار مستويات سعرية أقل، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات عالميًا.

هل ترتفع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة؟

تظل احتمالات ارتفاع أسعار الذهب في مصر قائمة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا نجح الذهب العالمي في استعادة الزخم الصاعد، بالتزامن مع استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وفي حال تحسن أداء المعدن النفيس عالميًا، قد يحصل الذهب المحلي على دفعة جديدة تمكنه من تجاوز مستويات المقاومة الحالية، وهو ما قد يعيد الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

أما في حالة استمرار ضعف الزخم في الأسواق العالمية، فقد تواصل أسعار الذهب المحلية التحرك بشكل عرضي، مع تسجيل تغيرات محدودة من جلسة إلى أخرى، دون ظهور اتجاه واضح على المدى القصير.

الذهب العالمي يحدد اتجاه السوق المحلية

تعد حركة الذهب العالمي من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية، خاصة في ظل الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار محليًا.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية، باعتبارها عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في حركة المعدن النفيس عالميًا.

وقد يؤدي تراجع الدولار على المستوى العالمي أو زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا استثماريًا إلى دعم الأسعار، بينما يمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار وعوائد السندات إلى زيادة الضغوط على المعدن الأصفر.

الدولار والفائدة الأمريكية ضمن عوامل تحديد سعر الذهب

يراقب المتعاملون في سوق الذهب خلال الفترة الحالية حركة الدولار وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، حيث يمكن لأي تغير في توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة أن ينعكس سريعًا على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وعادة ما تتأثر شهية المستثمرين تجاه الذهب بالتغيرات في تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، إلى جانب حركة العملة الأمريكية والعوائد على أدوات الدين.

ومن ثم، فإن اتجاه الذهب العالمي خلال الأيام المقبلة سيكون عنصرًا أساسيًا في تحديد حركة الأسعار داخل السوق المصرية، خاصة مع استقرار نسبي في سعر صرف الدولار محليًا.

توقعات أسعار الذهب عيار 21 خلال الأيام المقبلة

تترقب الأسواق قدرة الذهب عيار 21 على تجاوز مستوى 6300 جنيه للجرام، باعتباره مستوى مهمًا في تحديد الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وفي حال عودة الذهب العالمي إلى الصعود وتحسن الزخم الشرائي، فقد تتحرك الأسعار المحلية نحو مستويات أعلى، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط العالمية إلى إبقاء عيار 21 أسفل هذا المستوى.

وبناءً على المعطيات الحالية، تظل الحركة العرضية لأسعار الذهب هي السيناريو الأقرب على المدى القصير، إلى أن تظهر محفزات جديدة قادرة على دفع الأسعار لكسر نطاق التداول الحالي، سواء نحو الصعود أو الهبوط.

ويواصل المتعاملون متابعة سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مستمر، خاصة عيار 21، إلى جانب أسعار الذهب عالميًا وسعر الدولار، لتحديد الاتجاه المتوقع للسوق خلال الجلسات المقبلة.