رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات مهمة لتعيين بعض القيادات

أصدر الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قرارات لعدد من أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعمال وكلاء بعض كليات الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، شملت القرارات:

الدكتور أحمد نبيل أحمد فهمى وكيلا لكلية طب الاسنان، الدكتورة مى محمد حسن رسلان وكيلا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، الدكتور رجب عبد الظاهر على وكيلا لكلية الحقوق، الدكتورة هناء فؤاد على وكيلا لكلية التربية للطفولة المبكرة ، والدكتورة منال محمد أنور وكيلا لكلية الطب البشرى ، والدكتوروائل حسن جمعة محمد وكيلا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتورة عبير نصر الدين صادق وكيلا لكلية التمريض، والدكتور عبد الوهاب خليل عبد الوهاب وكيلا لكلية العلوم الصحية التطبيقية، والدكتورة إيمان عوض عبد الكريم وكيلا لكلية العلاج الطبيعى، والدكتورة هناء محمود محمد رمضان وكيلا لكلية الألسن.

كما أصدر الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قرارات أخرى لعدد من أعضاء هيئة التدريس ، شملت القرارات وكلاء كليات لشئون التعليم والطلاب:

كما أصدر الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قرارات لعدد من أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعمال وكلاء بعض كليات الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شملت القرارات الدكتورة مها عبد القوى فهمى وكيلا لكلية طب الاسنان ، والدكتورحسام فتحى محمد نصار وكيلا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتورمحمد سعد على فرج وكيلاً لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والدكتورة هيام مصطفى عبد الله عبد اللطيف وكيل لكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور احمد بهاء الدين محمد فريد وكيلاً لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور الماحي محمد حسن حسين وكيلا لكلية العلوم الصحية التطبيقية، والدكتورة ايمان وجدى محمود وكيلا لكلية العلاج الطبيعي، والدكتور عادل نجدى متولى عبد العظيم وكيلا لكلية الألسن.

وفى سياق أخر، وتحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، شارك عدد من طلاب برنامج الصيدلة في فعاليات مؤتمر Diabesity العلمي، والذي تناول أحدث المستجدات العلمية في مجال السكري والسمنة وسبل الوقاية والعلاج، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة رشا توفيق، النائب الأكاديمي، و الدكتور أحمد الجندي، عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رانيا سرحان، مدير برنامج الصيدلة.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الجامعه على دعم الأنشطة العلمية وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات الحديثة، حيث أتاح المؤتمر للطلاب فرصة الاطلاع على أحدث التطورات في المجال الصحي والاستفادة من خبرات نخبة من المتخصصين.

وأكدت الدكتورة رشا توفيق النائيب الأكاديمي، على حرص برنامج الصيدلة على توفير فرص علمية وتدريبية للطلاب، بما يسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل والمستقبل المهني.