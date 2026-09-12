السيسي من نيودلهي: مصر والهند شراكة استراتيجية نحو التنمية والاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات المصرية الهندية، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة مع الهند ودول مجموعة بريكس، بما يدعم التجارة والاستثمار والتنمية، ويسهم في التعامل مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة التي يشهدها العالم.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته في أعمال قمة بريكس الثامنة عشرة، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث تناول عددًا من الملفات المرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية وأمن الملاحة في المنطقة.

السيسي يهنئ الهند برئاسة مجموعة بريكس

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الهند بمناسبة توليها رئاسة مجموعة بريكس لعام 2026، مشيدًا بالجهود التي تبذلها نيودلهي لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات اقتصادية وسياسية متسارعة.

وأكد السيسي أن الهند تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، بالنظر إلى ثقلها الاقتصادي ومكانتها المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين.

قناة السويس تدعم التجارة والاستثمار

وأشار الرئيس إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، إلى جانب شبكة من الموانئ ووسائل النقل والروابط التجارية مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.

وأوضح أن هذه المقومات تمنح مصر قدرة كبيرة على القيام بدور محوري في تعزيز حركة التجارة والترابط الإقليمي، خاصة من خلال قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها.

وأكد السيسي أن مصر ترحب بالمبادرات الرامية إلى توسيع العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة أمام التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية يمكنها الاستفادة من موقع مصر كمركز رئيسي للتجارة وسلاسل الإمداد.

تعاون مصري هندي في الصناعة والتكنولوجيا

وتطرق الرئيس السيسي إلى مجالات التعاون التي تستهدف مصر توسيعها مع الهند، وفي مقدمتها التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وتشمل مجالات التعاون المقترحة عددًا من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الصناعات الدوائية والإلكترونيات ومكونات السيارات، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات.

كما شدد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والابتكار في البلدين، بما يفتح مجالات أكبر أمام الشباب المصري والهندي للتعلم والتطوير والمشاركة في بناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على المعرفة والتكنولوجيا.

أفريقيا محور مهم للتعاون بين مصر والهند

وأكد السيسي أن القارة الأفريقية تمثل مجالًا واسعًا لتعزيز التعاون المصري الهندي، مشددًا على ضرورة أن تقوم هذه الشراكات على أولويات الدول الأفريقية واحتياجات شعوبها.

وأوضح أن التعاون مع دول القارة يجب أن يستهدف دعم القدرات الإنتاجية، وزيادة فرص الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مصر وبريكس.. منصة للتنمية والحوار

وأشار الرئيس إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس عام 2024 فتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي مع الهند وباقي الدول الأعضاء، كما أن عضوية مصر في بنك التنمية الجديد أسهمت في تنويع الأدوات والفرص المتاحة لدعم المشروعات التنموية والتعاون الاقتصادي.

وأكد السيسي أن مصر والهند تنظران إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصة للتعاون والتنمية والحوار، وليس إطارًا يستهدف أي دولة أو مجموعة من الدول.

السيسي يؤكد أهمية التوازن الاستراتيجي

وفيما يتعلق بالتطورات الدولية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتمسك بسياسة التوازن الاستراتيجي باعتبارها أحد المبادئ الأساسية في سياستها الخارجية.

وأوضح أن هذه السياسة تعتمد على استقلالية القرار الوطني، وتنويع الشراكات والعلاقات الدولية، وإقامة علاقات متوازنة مع مختلف القوى، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

مصر تدعو إلى الحلول السياسية وإنهاء النزاعات

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء النزاعات واستعادة الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا، مشددًا على أن الدبلوماسية والحلول السياسية السلمية تمثل المسار الأفضل لمعالجة الأزمات.

كما شدد على أهمية الحوار الإقليمي الشامل، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل في قلب أي جهود تستهدف تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأوضح أن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

السيسي: مصر ترفض عسكرة البحر الأحمر

وأكد الرئيس أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، إلى جانب البحر الأحمر الذي يمثل ممرًا بحريًا بالغ الأهمية لحركة التجارة الدولية.

وشدد السيسي على رفض مصر أي محاولات تهدف إلى عسكرة البحر الأحمر، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة وحرية الملاحة بها، بما يضمن استمرار حركة التجارة الدولية دون تهديدات.

شراكة مصرية هندية من أجل المستقبل

واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على تطلع مصر إلى بناء شراكة أوسع وأكثر قوة مع الهند، بما يدعم التنمية والازدهار للشعبين المصري والهندي، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقتين.

كما أكد أن التعاون بين البلدين يمكن أن يمثل نموذجًا للشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والتنمية، بما يدعم الجهود الرامية إلى بناء نظام دولي أكثر عدلًا وتوازنًا.