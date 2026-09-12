19 محضر لمخالفات بالمخابز ببنى سويف والوحدات المحلية تتابع الموجة 30 لإزالة التعديات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة في ملفات النظافة ورفع المخلفات والتجميل، والتصدي للتعديات ومخالفات البناء، ورفع كفاءة الإنارة والطرق، ومتابعة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تكثيف الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري، تمت متابعة سير العمل بالمنطقة الرابعة والحدائق، بجانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع والمناطق، شملت شارع عوني، وحي الرمد، والحي الغربي، صفية زغلول، البشري، وطريق السادات، وكورنيش النيل، حاتم رشدي، حلمي الملط، الروضة، كما قامت إدارة الحدائق برفع المخلفات من مدرسة الإيمان وتقليم الأشجار بمدرسة الزهراء. وشملت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات من نطاق قرية إهناسيا الخضراء، ودموشيا، وبني عفان، ومدخل قرية شريف باشا، ونعيم، ورياض باشا، وطريق ديمو، كما تم تنفيذ أعمال صيانة لكشافات الإنارة بشارع صلاح سالم، وصيانة كشافات الإنارة بجميع مدارس قرى بني عفان ودموشيا، وصيانة كشافات مدخل قرية نعيم بداية من طريق دمو حتى عزبة أبو موسى. وفي قطاع الخدمات الصحية، كما تم رفع الإشغالات والباعة الجائلين من شارع صلاح سالم وشارع رياض وأمام مجمع المحاكم.

وفي مركز ومدينة الفشن، برئاسة مدحت صلاح قامت الوحدة المحلية بالفنت برفع وتجميع نحو 16 طنًا من القمامة والمخلفات من قرية منشأة عمرو وتوابعها والفنت الغربية، وإرسالها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، مع متابعة المتغيرات المكانية وتنفيذ كسح جماعي بقرية الفنت نتيجة وجود مياه مجهولة المصدر بمنطقة جامع الوداع، إلى جانب مسح الطريق السريع بالقرب من مدخل القرية ورفع الحشائش الناتجة عن تهذيب أشجار الزينة بالمنطقة، فضلًا عن متابعة استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ونقل المخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة من المدارس، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تلت بالمرور على الوحدة الصحية بقرية طلا لمتابعة سير العمل بالمؤسسات والمنشآت الحكومية، ومتابعة أعمال مشروع النظافة بقرية تلت وقرية صفط الخرسا والقرى التابعة، حيث تم رفع 12 طن قمامة وإزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر بالإزالة في المهد، ومتابعة إصلاح عطل بمحول كهرباء بقرية كمون، وجارٍ الانتهاء من إصلاح العطل، إلى جانب تحرير 4 محاضر بيئة بقرية تلت. وتابعت الوحدة المحلية لقرية أبسوج رفع تراكمات القمامة من نقطة التجميع وإرسالها إلى مصنع التدوير ، حيث تم رفع نحو 13 طن قمامة من قرى أبسوج ونزلة حنا والزاوية الخضراء والوكلية، وإزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية، كما واصلت الوحدة المحلية لقرية إقفهص جهودها في أعمال النظافة بقرية إقفهص والقرى التابعة، حيث تم رفع 15 طن قمامة وإزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضي، مع استكمال أعمال إنارة وصيانة الكشافات بطريق إقفهص/ صالح باشا صفط النور، وإنارة محيط المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة المحاسب شوقي هاشم رئيس المركز جهودها في ملفات النظافة والتجميل ومواجهة التعديات، حيث تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة شملت شارع الجيش، أبو بكر الصديق، ومنطقة المنشية، ومنطقة الشامية، ومنطقة السبخاية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقايا، وشارع عظيم الدولة، ومنطقة بحري البلد، ومنطقة مصنع الثلج، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى, كما قامت الوحدة بعقد ندوة بعنوان "صحح مفاهيمك"، إلى جانب متابعة جاهزية المدارس بالمدينة والقرى لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي ملف إزالة التعديات تم تنفيذ عدد من الإزالات بقرى بني عدي والرياض وأشمنت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء تم تنفيذ أعمال نظافة بشوارع بورسعيد، ومدخل كوبري فابريقة ببا، والشباب، ومستشفى المودة، وإدارة التضامن، وعمائر الشونية، ومنطقة النصف فدان، وكزبلانك، والإدارة التعليمية، والمدارس، وشارع 11، وحيدر، ومكة، ومجلي الوحش، وخلف الاستراحة، والحدادين، ومنطقة الدريسة، وشارع مطعم الشباب، وشارع التعبئة، إلى جانب الشوارع الجانبية وتفريغ الحاويات الثابتة، حيث تم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات وقامت الوحدة المحلية لقرية سدس بصيانة الكشافات بقرية سدس الأمراء وهربشنت وطريق القاهرة أسيوط الزراعي، فيما تم في قرية قمبش صيانة كشافات الإنارة بمحيط مدرسة الشريف الإعدادية المشتركة في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، كما شهدت قرية طنسا أعمال صيانة لكشافات الإنارة العامة وأعمال نظافة بمعدات الوحدة المحلية لقرية طنسا على الطريق الزراعي، وفي قرية جزيرة ببا تم تنفيذ حملة نظافة ورفع القمامة أمام محطة الصرف والوحدة الصحية ومدرسة اللغات بجزيرة ببا. وفي إطار الرقابة على المخابز البلدية، تشكلت حملة أسفرت عن تحرير 19 مخالفة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق تم عقد اللقاء المفتوح للاستماع إلى شكاوى المواطنين، مع تكليف الجهات المعنية بفحص الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما تم رفع الإشغالات المخالفة بشوارع مدينة إهناسيا ومحيط المدارس ببندر إهناسيا استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة. وفي استجابة سريعة لشكوى عدد من أهالي قرية المسيد بشأن وجود تجمعات مياه متراكمة بجوار منازلهم بالشارع وعلى الفور تم توجيه مسؤولي البيئة بالوحدة واتخاذ اللازم والوقوف على أعمال كسح الخزانات بالمنطقة، كما تم سحب المياه المتراكمة وإزالة أسباب الشكوى، وذلك بمتابعة رئيس الوحدة وسكرتير الوحدة المحلية بالنويرة. كما تمت متابعة الموجة 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة له.