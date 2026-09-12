موعد مباراة الزمالك ضد إيه إس بورت الجيبوتي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة البيضاء، مواجهة قوية تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي فى مباراة الاياب من دورالـ 64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة، في لقاء الإياب بعد أن إنتهى لقاء الذهاب فى القاهرة بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

واختتم الزمالك استعداداته للمباراة بخوض مرانه الأخير مساء أمس الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، حيث وضع الجهاز الفني اللمسات النهائية على خطة مواجهة بطل جيبوتي.

موعد مباراة الزمالك ضد إيه إس بورت الجيبوتي

يلتقي فريق الزمالك ضد إيه إس بورت الجيبوتي فى مباراة الاياب من دورالـ 64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027، مساء اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إيه إس بورت الجيبوتي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الزمالك ضد إيه إس بورت الجيبوتي فى مباراة الاياب من دورالـ 64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027، والمقررة مساء اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الزمالك ضد إيه إس بورت الجيبوتي

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إيه إس بورت الجيبوتي

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد إيه إس بورت الجيبوتي حيث من المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد فتوح ،محمد شحاتة ،آدم كايد

خط الهجوم: عدي الدباغ ،شيكو بانزا، ناصر منسي

الزمالك يحسم موقف بيزيرا

من المنتظر أن يصل خوان بيزيرا إلى القاهرة الأسبوع المقبل تنفيذا لشرط النادي قبل التفاوض على أي شيء يتعلق بمستقبله،حيث يرغب اللاعب في الانتقال إلى نادٍ إماراتي.

وانقطع بيزيرا عن حضور الفترة التحضيرية ومباريات الزمالك في الدوري المصري معلنا رغبته في الرحيل بعد موسم واحد قضاه مع الفريق.

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