بث مباشر مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري..الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر لمباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المقاولون العرب التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق فوزه الرابع علي التوالي أمام نظيره فريق المقاولون العرب في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والزمالك علي القمة وذلك عقب فوزه علي فريق سموحة في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق المقاولون العرب التي تجمعهما في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، عمرو الجزار، كوكا

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

الأهلي ضد المقاولون العرب

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

يمكنك متابعة مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المقاولون العرب التي تجمعهما في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

شهدت قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب عدة تغييرات بعودة إمام عاشور وأكرم توفيق وغياب طاهر محمد طاهرعن القائمة، وضمت القائمة الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ، أكرم توفيق، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أحمد رضا، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي،علي محمود، أحمد سيد زيزو، عمرو الجزار، أقطاي عبد الله، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أفشة.

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