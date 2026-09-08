موعد مباراة الزمالك ضد أبوقير للأسمدة في الدوري اليوم والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القد المصرية، مباراة ساخنة تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق أبوقير للأسمدة لمواصلة انتصاراته بعد فوزه علي نظيره السويس بتروجت في الجولة الثالثة وكان الفريق قد حقق الفوز في الجولة الثانية علي البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، وتعادل في الجولة الأولي من البطولة أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك ضد أبوقير للأسمدة

مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد أبوقير للأسمدة

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الزمالك ضد أبوقير للأسمدة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الزمالك ضد أبوقير للأسمدة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد أبوقير للأسمدة

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد أبوقير للأسمدة حيث من المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد ربيع ،محمد شحاتة ،آدم كايد

خط الهجوم: عدي الدباغ ،شيكو بانزا، ناصر منسي

الزمالك يطارد الأهلي وبيراميدز علي قمة الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة، بينما يحتل أبو قير للأسمدة المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من فوز وحيد مقابل هزيمتين.

وفوز فريق الزمالك أمام نظيره أبوقير للأسمدة يمنحه صدارة مؤقته لبطولة الدوري التي يحتلها بيراميدز برصيد 9 نقاط بينما أي نتيجة أخري تعني زيادة فارق النقاط مع بيراميدز والأهلي علي الصدارة.

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الجاري وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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