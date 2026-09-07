محافظ بنى سويف يناقش مقترحات "التخطيط العمرانى" أثناء إجتماعه بحملة الماجستير والدكتوراه

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاً اليوم، ضمن سلسلة لقاءاته الدوريّة مع حملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، لبحث توظيف الكوادر العلمية والاستفادة من خبراتهم الأكاديمية والعملية في دعم خطط الإصلاح والتطوير العمرانى.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بمجموعات عمل محور التخطيط العمراني، وشملت محاور فرعية رئيسية: (التخطيط الاستراتيجي والهوية البصرية والحيوي للمدن، إعادة هندسة التنسيق الحضاري والبنية التحتية، والابتكار والتنمية العمرانية المستدامة)، حيث استعرض ممثلو المحاور آليات حديثة لرفع كفاءة المنظومة العمرانية بالمحافظة وتحسين جودة البيئة الحضرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته ثمن المحافظ جهود الكوادر المشاركة وعملهم التطوعي، مشددا على أهمية بلورة وتأطير تلك الجهود وتؤتي ثمارها الإجرائية والتنفيذية الملموسة على أرض الواقع، مجدداً تاكيداته بضرورة الاستعانة وإتاحة الفرصة أمام كل كفاءة قادرة على العطاء في أماكنها عبر حوار معلَن، مع إمكانية التنسيق لحضور حملة الماجستير والدكتوراه خارج أيام العمل بشرط الإبلاغ المسبق.

كما أشار المحافظ إلى أن الهدف الذي نتفق عليه جميعا هو خدمة المحافظة وتلبية طموحات مواطنيها والتناغم بين كافة القطاعات، موجهاً بإعادة صياغة الأفكار والمقترحات الناتجة عن المناقشات، وعرض الرؤى وتطبيقها، والإطلاع على بعض المشكلات الخاصة بالحيادية وإدارتها، مع ضرورة تفعيل دور الإدارات المختصة والتخطيط العمراني لتنفيذ هذه التوصيات وتطوير منظومة العمل.

جاء ذلك بحضور أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بنى سويف، المهندس رامي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، العقيد وائل غريب مدير إدارة المواقف، إلى جانب ممثلين عن كل محور من المحاور المشاركة في مناقشة محور التخطيط العمراني.

وفى سياق اخر، قام محافظ بنى سويف بجولة فى شوارع المدينة بدأت بالمنطقة المجاورة لعزبة بلبل وعزبة إسلام وشارع صلاح الدين، ورصد تجمعات للقمامة على جانبي الإبراهيمية عند بداية شارع سالم ومزلقان السادات، ويوجه برفعها فورًا وعدم عودتها.

وكلف بتصوير وتوثيق المخالفات والملاحظات، خاصة تجمعات القمامة، ومراجعتها بصورة دورية للتأكد من إزالتها وعدم تكرارها.

وتفقد منطقة المواقف والمباني الإدارية غير المستغلة التي تدخل ضمن خطط التطوير، ويوجه بالحفاظ عليها وتأمينها ورفع المخلفات منها، مؤكدًا أن عدم استغلالها مؤقتًا لا يعني تركها دون متابعة أو حماية.

كما تفقد 4 مخابز بلدية ورصد مخالفات في الأوزان والمواصفات والنظافة وطفايات الحريق، ويوجه باتخاذ الإجراءات القانونية وتصحيح المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات والمرور المفاجئ.

واستكمل جولته بقرية تزمنت متفقدًا الجمعية الزراعية، ووجه بمراجعة محاضر مخالفات البناء وأرصدة الأسمدة والكيماوي، والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة للمزارعين، مع مراجعة توزيع العاملين وانتظام العمل، وتفقد مدرسة الجندي الثانوية ووجه بمراجعة طفايات الحريق واشتراطات الحماية المدنية، وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء الدراسة، خاصة المراوح والزجاج المكسور وبعض المقاعد وأعمال الدهانات والنظافة.

وكلف بمراجعة جميع مدارس الإدارة التعليمية وكافة الإدارات التعليمية وإعداد تقرير ميداني مصور وعاجل بكل الملاحظات، مع سرعة التعامل معها قبل بدء العام الدراسي.

وتفقد الوحدة القروية والمجلس القروي ووجه بمراجعة إجراءات التراخيص وملف التصالح وقرارات الإزالة وموقف تنفيذها، وسرعة تلافي الملاحظات واشتراطات الحماية المدنية بالمباني الحكومية.

وزار الوحدة الصحية بالقرية وتفقد أقسام الكشف والمتوطنة وتنظيم الأسرة والعلاج الطبيعي وعيادة الأسنان، ووجه بإحالة أحد الموظفين المسؤولين بالوحدة الصحية للتحقيق بسبب مخالفات في دفتر الحضور والانصراف، وكلف رئيس القرية الجديد بالتنسيق مع الدكتورة جهاد أحمد مديرة الوحدة لتوفير أي نواقص وتحسين التهوية ببعض الغرف.