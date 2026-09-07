التعليم تحسم الجدل حول تمديد العام الدراسي وانصراف الطلاب الساعة 3 عصرا

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن تمديد العام الدراسي الجديد لمدة شهرين، وكذلك الأنباء المتداولة حول تأخير موعد انصراف الطلاب من المدارس حتى الساعة الثالثة عصراً، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بمد فترة الدراسة لمدة شهرين، موضحاً أن الفارق بين موعد العام الدراسي الجديد والعام الدراسي السابق لا يتجاوز أسبوعاً واحداً فقط.

حقيقة تمديد العام الدراسي الجديد لمدة شهرين

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الحديث عن تمديد العام الدراسي الجديد لمدة شهرين لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن الفارق الزمني مقارنة بالعام الدراسي الماضي يقتصر على نحو أسبوع واحد.

وشدد زلطة على ضرورة عدم الانسياق وراء المنشورات والمعلومات غير الموثقة التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك المتعلقة بمواعيد الدراسة والقرارات التنظيمية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

بدء الدراسة بشكل تدريجي للطلاب

وفيما يتعلق بموعد عودة الطلاب إلى المدارس، أوضح شادي زلطة أن دخول الطلاب إلى المدارس سيكون بصورة تدريجية، وليس في يوم واحد لجميع المراحل التعليمية.

وأشار إلى أن عملية استقبال الطلاب تبدأ بمرحلة رياض الأطفال، ثم طلاب المرحلة الابتدائية، يليهم طلاب المرحلة الإعدادية، وصولاً إلى طلاب المرحلة الثانوية العامة.

وأكد أن هذا النظام ليس جديداً، وإنما تطبقه وزارة التربية والتعليم منذ عام 2023، بهدف تنظيم عملية استقبال الطلاب داخل المدارس وتيسير الإجراءات مع بداية كل عام دراسي.

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن تحديد عدد أيام الدراسة الفعلية لا يعتمد فقط على تاريخ بداية ونهاية العام الدراسي، وإنما يجب عند حسابها مراعاة العطلات الرسمية والأيام الاستثنائية والظروف الطارئة التي قد تحدث خلال العام.

وبالتالي، فإن عدد الأيام التي يقضيها الطلاب فعلياً داخل المدارس قد يختلف عن الفترة الزمنية الإجمالية الممتدة بين بداية العام الدراسي ونهايته، وفقاً لما تقتضيه خريطة العام الدراسي والقرارات الرسمية.

هل تم تعديل زمن الحصص الدراسية؟

وحول ما تردد عن إجراء تغييرات في مدة الحصص الدراسية اليومية، أكد شادي زلطة أن الزمن المخصص للحصص لم يطرأ عليه تغيير مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وأوضح أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس، من أجل وضع الجداول الزمنية الخاصة باستقبال كل مرحلة دراسية وتنظيم اليوم الدراسي بما يتناسب مع طبيعة كل مدرسة.

وبذلك، نفى المتحدث ما يتم تداوله بشأن وجود تعديلات جديدة على مدة الحصص الدراسية، مؤكداً أن الحصص تسير وفق النظام المعمول به.

حقيقة انصراف الطلاب الساعة 3 عصراً

كما حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن الأنباء التي تحدثت عن تأخير موعد انصراف الطلاب من المدارس إلى الساعة الثالثة عصراً.

وأكد شادي زلطة عدم صحة هذه الأنباء، مشدداً على أن الطلاب لن يتأخروا في المدارس حتى الساعة الثالثة عصراً بسبب قرارات جديدة تتعلق بالعام الدراسي.

ويأتي هذا التصريح في ظل انتشار عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إجراء تغييرات واسعة في مواعيد اليوم الدراسي، وهو ما نفته الوزارة.

التعليم تحذر من الشائعات

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة حريصة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتنظيم العملية التعليمية بصورة تضمن انتظام الدراسة داخل المدارس.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلاب إلى الاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية لوزارة التربية والتعليم عند الحصول على المعلومات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، وعدم تداول الأخبار غير المؤكدة، خاصة ما يتعلق بمواعيد الدراسة والانصراف ومدة العام الدراسي.

وبذلك، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن ما تردد بشأن تمديد العام الدراسي لمدة شهرين، أو تعديل مدة الحصص، أو تأخير انصراف الطلاب إلى الساعة الثالثة عصراً لا يعكس القرارات الرسمية للوزارة، وأن أي تعديلات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة.