محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان حفل تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية لعام 2025/2026

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والسيد كمال سليمان نائب المحافظ، حفل تكريم 536 طالب وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للمراحل الإعدادية والثانوية، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، بحضور ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة .

وقدم المحافظ التهنئة للأوائل بمختلف الشهادات، مطالبًا إياهم بالعمل والسعى لاستمرار النجاح والتفوق ومواصلة الجهد والعمل للتميز أكثر خلال مراحل التعليم التالية، مؤكدا أن استمرار النجاح والحفاظ عليه يجب أن يكون هو الهدف الأسمى، وأن يكون على أتم الجاهزية لتجاوز كافة التحديات خلال مسيرته التعليمية والعملية.

كما وجه المحافظ تحية خاصة لأولياء الأمور وأسر الطلاب لدورهم في توفير الرعاية وتهيئة المناخ المناسب للتفوق، لما بذلوه من جهد وتضحيات، ليصل أبناؤهم لهذا التكريم، معربا عن تقديره لدور جامعة سوهاج واستضافة حفل التكريم، وكذلك جهود العاملين في المنظومة التعليمية من المعلمين والإداريين، لاسيما وأن مصر تعتمد على أبنائها المتفوقين في جميع المجالات لبناء الوطن.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة تفتح أبوابها دائمًا أمام أبنائها المتفوقين، وتحرص على توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة لهم، موجهًا نصيحة للطلاب والطالبات المكرمين بمواصلة التفوق والاجتهاد، وألا يكون هذا التكريم نهاية رحلة النجاح، بل دافعًا لمزيد من الطموح والعطاء.

وقد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر للسيد المحافظ لحرصه على تكريم أوائل الشهادات العامة لدعم المتفوقين وتحفيزهم، وهو ما يجسد اهتمام المحافظة بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، خاصة وأن التكريم يعد حافزا للمتفوقين للاستمرار في النجاح ومواصلة التميز والتفوق.

يذكر أن الحفل بدأ بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة ممثل الجمعية العلمية لأصحاب المدارس الخاصة، ثم كلمة وكيل الوزارة، ثم كلمة السيد الدكتور رئيس جامعة سوهاج، واختتم الحفل بقيام السيد المحافظ بتكريم الطلاب ومنحهم شهادات التقدير، وحرص السيد المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع أبنائه الطلاب.

وتلقى السيد المحافظ درع التربية والتعليم من وكيل الوزارة تقديرا لجهوده في دعم المنظومة التعليمية، ودور المحافظة في دعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتربية والتعليم .