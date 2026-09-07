بهاء سلطان ورامي جمال يجتمعان في ليلة غنائية بجدة 18 سبتمبر

برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم جدة، يلتقي الفنانان بهاء سلطان ورامي جمال بجمهورهما يوم 18 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا، في أمسية غنائية تجمع بين الطرب والإحساس، وتستعيد خلالها مجموعة من الأغاني التي ارتبطت بذاكرة الجمهور العربي.

ويقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة من أشهر أعماله التي أسهمت في ترسيخ مكانته الفنية، إلى جانب أحدث إصداراته الغنائية، فيما يصطحب رامي جمال الجمهور في رحلة موسيقية يقدم خلالها مجموعة من أبرز أغانيه الرومانسية والأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة الحفلات والفعاليات الفنية التي يشهدها موسم جدة، وتواصل من خلالها بنش مارك تقديم تجارب غنائية تجمع نجوم الأغنية العربية بجمهورهم في أجواء احتفالية متكاملة على مسرح عبادي الجوهر أرينا، مع الاعتماد على الموسيقى الحية والتقنيات المسرحية الحديثة.

وكانت تذاكر الحفل قد طُرحت عبر منصة ويبوك يوم أمس الأحد، الموافق 6 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط ترقب من جمهور الفنانين الراغبين في حضور هذه الليلة الغنائية المرتقبة.