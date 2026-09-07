محافظ سوهاج يناقش استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل ويوجه برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات

خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل، وذلك بحضور السيد كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ سوهاج على ضرورة المتابعة المستمرة لجاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب، والتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، مشددًا على أهمية مرور اللجان المشكلة من مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية على المدارس، للوقوف على مدى جاهزية الفصول والأسوار ودورات المياه والبوابات، وأعمال النظافة، ومقاعد الطلاب، والتأكد من استعداد المدارس لاستلام وتوزيع الكتب المدرسية، ومراجعة أعداد الطلاب وكثافات الفصول، ومدى توافر هيئة التدريس.

واستعرض الاجتماع، إجمالي المدارس على مستوى المحافظة والبالغ عددها 1679 مدرسة، فيما قامت هيئة الأبنية التعليمية بتشكيل 25 لجنة للمرور على المدارس ومتابعة الحالة الإنشائية وأعمال الصيانة والنظافة، وجارٍ الانتهاء من أعمال صيانة 84 مدرسة، حيث تم الانتهاء من 79 مدرسة، وجارٍ استكمال الأعمال بالمدارس المتبقية.

وقد وجه المحافظ بالعمل على سرعة التوريد والاستلام لعدد 15 ألف مقعد مدرسي لتوزيعها على المدارس، والمقرر توريدها خلال الأسبوع الجاري، بما يسهم في دعم احتياجات المدارس وتحسين البيئة التعليمية للطلاب.

وشدد " راشد " على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة النزول الميداني ومتابعة المدارس ومحيطها على الطبيعة، ورصد أي معوقات والعمل على تلافيها قبل بدء الدراسة، مع سرعة تمهيد ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية إلى المدارس، والتأكد من تغطية جميع البلاعات، ورفع الإشغالات بمحيط المدارس بالتنسيق مع شرطة المرافق، والاهتمام بأعمال الإنارة العامة وصيانة أعمدة الكهرباء.

ووجه المحافظ كذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، لضبط انتظام عمل مواقف السيارات، خاصة مع بداية العام الدراسي، لضمان توفير سيارات كافية لنقل الطلاب والمواطنين، والالتزام بخطوط السير المقررة، ومنع أي تكدسات أو عشوائية بمحيط المدارس ومواقف السيارات.

وفيما يتعلق بالتغذية المدرسية، وجه المحافظ بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية المدرسية، من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق بين الجهات المعنية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس، بالتوازي مع التوسع في إقامة معارض "أهلاً مدارس" لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض السلع الغذائية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر السوهاجية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب، مع رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.