نبيل فهمي: ناقشنا الرد على الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بالأفعال وليس بالأقوال

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرفض الكامل للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربية، مشددًا على أن أمن الدول العربية يمثل خطًا أحمر، وأن حماية المصالح العربية وترسيخ الاستقرار وتعزيز قدرات الدول الأعضاء تأتي في مقدمة أولويات العمل العربي المشترك.

جاءت تصريحات نبيل فهمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

تحرك عربي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس

وقال نبيل فهمي إن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة بحثت سبل مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في المدينة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، فضلًا عن المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الدول العربية ناقشت سبل التعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدًا أن الرد العربي يجب أن يكون من خلال الأفعال وليس الأقوال.

منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية

وكشف نبيل فهمي عن الاتفاق على إنشاء منصة إعلامية عربية تختص برصد وتوثيق وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة والمصلين.

وأضاف أن المنصة ستعمل أيضًا على تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات، بما يدعم التحرك العربي لمواجهة الممارسات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية.

نبيل فهمي: إسرائيل تقوض جهود تحقيق السلام في غزة

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن إسرائيل تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في قطاع غزة، مجددًا رفضه للممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن استمرار الاستيطان وما يترتب عليه من إجراءات يهدد الحقوق الفلسطينية ويقوض فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

دعوة لتعزيز العمل العربي المشترك

وشدد نبيل فهمي على أهمية حماية المصالح العربية وترسيخ الاستقرار وتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.

وأكد ضرورة دعم القرار العربي من خلال تبني رؤية استباقية وشاملة، بما يساعد الدول العربية على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع التطورات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز قدرة العمل العربي المشترك على حماية المصالح العربية.