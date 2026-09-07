موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 بالزيادة الجديدة.. تفاصيل جدول وزارة المالية

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة، والتي بدأ تنفيذها مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027.

وتزايدت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن موعد إتاحة مرتبات سبتمبر، بالإضافة إلى مواعيد صرف المستحقات المالية المتأخرة، ووسائل صرف الرواتب المتاحة أمام الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة، حيث من المقرر أن يبدأ صرف رواتب الموظفين اعتباراً من الخميس 24 سبتمبر 2026، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة لتنظيم عملية صرف مستحقات العاملين بالجهات الحكومية.

ويأتي تحديد موعد صرف مرتبات سبتمبر ضمن خطة وزارة المالية لتنظيم مواعيد صرف الرواتب على مدار العام، بما يضمن إتاحة المستحقات في مواعيدها المقررة، ويساعد في الحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

مواعيد صرف المستحقات المتأخرة في سبتمبر

وبجانب موعد صرف المرتبات الشهرية، حددت وزارة المالية مواعيد صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين المستحقين لها.

ومن المقرر أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2026، وفقاً للجدول المعلن من الوزارة.

ويستطيع الموظفون المستحقون لهذه المبالغ الحصول عليها خلال المواعيد المحددة، بحسب الجهة الإدارية التابعين لها ونظام الصرف المعتمد لديها.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

تتعدد وسائل صرف مرتبات العاملين بالدولة، بما يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم من أكثر من قناة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر جهة العمل للحصول على المرتب.

وتشمل أبرز وسائل صرف مرتبات سبتمبر 2026 ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي «ATM».

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

بطاقات «ميزة».

وتتاح الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل جهة إدارية، مع استمرار إمكانية السحب خلال الأيام التالية لإتاحة المرتبات، الأمر الذي يساهم في تقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال اليوم الأول من الصرف.

زيادة المرتبات 2026 والحد الأدنى للأجور

ويأتي صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 بالزيادة الجديدة بعد بدء تطبيق حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة اعتباراً من شهر يوليو الماضي، مع بداية العام المالي 2026/2027.

وتضمنت حزمة زيادة المرتبات رفع الحد الأدنى للأجور 2026 إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والزيادات التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وبناءً على ذلك، يستفيد الموظفون من الزيادات الجديدة عند صرف مرتبات شهر سبتمبر، باعتبار أن الزيادة بدأ تطبيقها فعلياً مع بداية السنة المالية الجديدة.

حقيقة موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

وبحسب الجدول المعلن، فإن موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 يبدأ يوم الخميس 24 سبتمبر، بينما يتم صرف المستحقات المالية المتأخرة خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وينصح العاملون بالدولة بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة للتأكد من أي تحديثات تتعلق بمواعيد صرف الرواتب أو المستحقات المالية.

أهم المعلومات عن مرتبات سبتمبر 2026

موعد صرف مرتبات سبتمبر: الخميس 24 سبتمبر 2026.

الخميس 24 سبتمبر 2026. موعد صرف المتأخرات: 8 و9 و10 سبتمبر 2026.

8 و9 و10 سبتمبر 2026. بداية تطبيق الزيادة الجديدة: يوليو 2026.

يوليو 2026. الحد الأدنى للأجور: 8 آلاف جنيه شهرياً.

8 آلاف جنيه شهرياً. وسائل الصرف: ماكينات ATM، البنوك، البريد، المحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة.

وبذلك، يترقب العاملون بالدولة صرف مرتبات شهر سبتمبر في الموعد المحدد من وزارة المالية، مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، التي تم إقرارها ضمن حزمة تحسين دخول الموظفين مع بداية العام المالي 2026/2027.