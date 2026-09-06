شوبير يكشف موقف إمام عاشور مع الأهلي وموعد عودته للمباريات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن موقف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، وإمكانية عودته للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، بعد انتهاء فترة الغياب التي حددها الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

وتزايدت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول موعد الظهور الأول لإمام عاشور تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، خاصة في ظل أهمية اللاعب بالنسبة إلى الأهلي، ورغبته في استعادة مكانه الأساسي خلال الفترة المقبلة.

شوبير: إمام عاشور لن يشارك في أول 3 مباريات

وأوضح أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أنه سبق أن أكد عدم مشاركة إمام عاشور في أول 3 مباريات للأهلي، بناءً على ما أبلغه به الحسين عموتة.

وأشار شوبير إلى أن المباريات الثلاث التي كان من المقرر غياب إمام عاشور عنها انتهت بالفعل، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية عودته إلى حسابات الجهاز الفني في المباراة المقبلة.

وقال شوبير: «أنا قولتلك إن إمام عاشور مش هيشارك في أول 3 مباريات زي ما عموتة قاله، وفعلا عدوا الـ3 ماتشات».

وتأتي هذه التطورات في ظل اعتماد الجهاز الفني على برنامج خاص لتجهيز اللاعب، خصوصًا أنه لم يشارك بصورة كافية خلال فترة الإعداد، وهو ما دفع عموتة إلى عدم الاستعجال في إشراكه بالمباريات الرسمية.

إمام عاشور يشعر بالقلق بسبب منتخب مصر

وكشف شوبير أن إمام عاشور يشعر بحالة من القلق بسبب رغبته في العودة إلى المشاركة مع الأهلي، خاصة مع اقتراب ارتباطات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ويرغب لاعب وسط الأهلي في الحصول على فرصة للمشاركة بصورة منتظمة، من أجل الحفاظ على حظوظه في الانضمام إلى قائمة منتخب مصر، خصوصًا أن المنافسة على المراكز داخل المنتخب تتطلب جاهزية فنية وبدنية واستمرارية في المباريات.

وقال شوبير: «إمام قلقان علشان المنتخب، ما هو عايز يلعب علشان يكون موجود في المنتخب»، في إشارة واضحة إلى أهمية المشاركة بالنسبة للاعب خلال المرحلة المقبلة.

شوبير يتوقع مشاركة إمام عاشور أمام الأهلي

وعن إمكانية ظهور إمام عاشور في المباراة المقبلة، رجح أحمد شوبير أن يكون اللاعب ضمن حسابات الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن الدفع به ولو لفترة قصيرة قد يكون خطوة مناسبة لاستعادة حساسية المباريات بشكل تدريجي.

وأضاف شوبير: «أعتقد إنه من الأفضل له يكون موجود في الماتش اللي جاي، حتى لو يديله جزء من المباراة».

ويعني ذلك أن مشاركة إمام عاشور، حال حدوثها، قد لا تكون بصورة كاملة منذ البداية، وإنما من خلال دقائق محددة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وحالة اللاعب البدنية والفنية.

لماذا غاب إمام عاشور عن مباريات الأهلي؟

وكان الحسين عموتة قد تمسك خلال الفترة الماضية بعدم التعجل في الدفع بإمام عاشور، رغم اجتهاد اللاعب في التدريبات، وذلك بسبب عدم وصوله إلى المستوى المطلوب من الجاهزية بعد فترة الإعداد.

ويفضل الجهاز الفني التعامل مع عودة اللاعب بشكل تدريجي، لتجنب تعرضه لأي ضغوط أو مشكلات بدنية، خاصة أن المشاركة في المباريات الرسمية تختلف عن التدريبات من حيث القوة والنسق والاحتكاك.

وتشير تصريحات شوبير إلى أن الفترة التي حددها عموتة لغياب إمام عاشور عن المباريات الثلاث الأولى قد انتهت، وبالتالي أصبح اللاعب أقرب من أي وقت مضى للحصول على فرصة للمشاركة.

جماهير الأهلي تترقب الظهور الأول لإمام عاشور

وتترقب جماهير الأهلي الظهور الأول لإمام عاشور تحت قيادة الحسين عموتة، نظرًا لما يمثله اللاعب من أهمية داخل خط وسط الفريق.

وتسعى جماهير القلعة الحمراء إلى معرفة التشكيل الذي سيعتمد عليه عموتة خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كان إمام عاشور سيعود مباشرة إلى التشكيل الأساسي أم سيبدأ مشاركته تدريجيًا من خلال دقائق محدودة.

وفي جميع الأحوال، فإن عودة إمام عاشور إلى المباريات ستمنح الجهاز الفني خيارات إضافية في خط الوسط، كما ستتيح للاعب فرصة استعادة مستواه تدريجيًا قبل الاستحقاقات المقبلة مع الأهلي، إلى جانب تعزيز فرصه في الوجود مع منتخب مصر.

وبذلك، أصبحت المباراة المقبلة محط أنظار جماهير الأهلي، انتظارًا لمعرفة قرار الحسين عموتة النهائي بشأن مشاركة إمام عاشور، بعد انتهاء المباريات الثلاث التي أعلن شوبير سابقًا غيابه عنها.