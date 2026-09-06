خطة عمل لكافة الأجهزة التنفيذية ببنى سويف إستعدادا للعام الدراسى الجديد

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً،للوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية للعام الدراسي الجديد 2027/2026،والمقرر انطلاقه مطلع الأسبوع القادم، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، وقيادات المديرية ومديري الإدارات المركزية بديوان عام المديرية، ومديري إدارات التعليم بالمحافظة.

في مستهل الاجتماع، أعرب محافظ بني سويف، عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بمنظومة التعليم، والتوسع في إتاحة النماذج التعليمية المتميزة بمختلف المحافظات، ووجه الشكر لوزير التعليم السيد محمد عبد اللطيف بمناسبة افتتاح المدرسة الرسمية الدولية ببني سويف ودخولها الخدمة هذا العام، والتي تعد إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتتيح لأبناء بني سويف الاستفادة من تجربة تعليمية متميزة وفق نظم ومعايير تعليمية حديثة.بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير فرص تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب.

ووجه محافظ بني سويف الشكر لأسرة العاملين بالتعليم من قيادات المديرية ومديري الإدارات على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، وطالبهم ببذل مزيد من الجهود في المرحلة التالية، مؤكدا على أهمية الاسترشاد بالدراسة التي أعدتها المديرية لتحليل نتائج العام الدراسي الماضي 2025/2026 لمراحل التعليم الأساسي والثانوي، والذي يمكن اعتباره مؤشر هام وفاعل يجب الاستفادة من مخرجاته عند وضع خريطة وآلية العمل للمرحلة المقبلة، وتلافي أية ملاحظات أو سلبيات وتقويمها لتكون في صالح العملية التعليمية.

وخلال اجتماعه بقيادات التعليم ورؤساء المدن، أكد محافظ بني سويف على مجموعة من الرسائل والضوابط، والتي تشمل توحيد المفاهيم والصراحة والشفافية والوضوح التام ،والحفاظ على هيبة ومكانة المؤسسة التعليمية وعناصرها ، والتأكيد على تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ، والتحلى بالمرونة والاحتواء والاستفادة من دراسات وتوصيات علماء النفس والاجتماع عند التعامل مع بعض الملفات، خاصة في ظل التغيرات المُتسارعة التي يشهدها المجتمع في ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا "

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المدن، بسرعة التعامل مع كافة الموضوعات والملفات المرتبطة بالمنظومة التعليمية، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق لتوفير كافة المتطلبات الممكنة لاستقبال العام الدراسي الجديد،خاصة فيما يتعلق بتكثيف أعمال النظافة وتهذيب وإزالة الحشائش بأفنية المدارس ، ومراجعة موقف التراخيص الممنوحة للأكشاك المجاورة للمدارس والتأكد من الالتزام بالنشاط المُصرّح به،ومواجهة أية إشغالات عشوائية بمحيطها، مع مراجعة موقف المرافق من مياه وصرف وكهرباء ووسائل التهوية والإضاءة.

من جهته أعرب وكيل التعليم عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على عقد هذا الاجتماع بحضور رؤساء الوحدات المحلية، لتكون هناك رؤية واضحة وتعامل مشترك قبل بدء العام الدراسي، مشيرا إلى أن القيادة الناجحة هي التي تتعامل مع باحترافية ومرونة وتعمل كفريق عمل متكامل بما يسهم في تقويم الملاحظات والسلبيات وتعظيم نقاط القوة، مؤكدا أهمية تنفيذ تكليفات السيد المحافظ بسرعة التعامل مع الملاحظات والمطالب التي تم طرحها في الاجتماع والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.