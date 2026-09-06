أماكن شقق الإيجار التمليكي 2026.. وحدات في المحافظات والمدن الجديدة

تتسع خريطة شقق الإيجار التمليكي 2026 لتشمل عددًا كبيرًا من المحافظات والمدن الجديدة، وهو ما يمنح المواطنين من محدودي الدخل خيارات متعددة عند التقديم على وحدات " سكن لكل المصريين 9 " ، مع مساحات تصل إلى 100 متر ودعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه.

- وحدات المحافظات

يتضمن الطرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا في محافظة المنيا، إلى جانب وحدات تصل مساحتها إلى 90 مترًا مربعًا في عدد من المحافظات.

وتشمل القائمة القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.

ويختلف عدد الوحدات والمساحات المتاحة من منطقة إلى أخرى وفق تفاصيل الإعلان وكراسة الشروط.

- وحدات مبادرة حياة كريمة

ويشمل الطرح كذلك وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع.

وتتوزع هذه الوحدات في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية.

ويظل تخصيص الوحدة مرتبطًا بنتائج الفحص والاستعلامات ومدى استيفاء المتقدم للشروط المعلنة.

- المدن الجديدة ضمن الطرح

وتتضمن خريطة الوحدات بالمدن الجديدة شققًا بمساحة 75 مترًا في حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة، بينما توجد وحدات بمساحة 90 مترًا في مدن عديدة.

ومن أبرز المدن المطروحة أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة وغرب قنا.

- دعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه

ويحصل المستفيدون المستوفون للشروط على دعم للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى طوال مدة الإيجار، وتختلف قيمة الدعم بحسب مستوى دخل الأسرة ومساحة الوحدة ونتائج الفحص.

كما تبلغ مصروفات التسجيل 365 جنيهًا، بينما يصل مبلغ التأمين إلى 10 آلاف جنيه، وفق الضوابط المنظمة للطرح.

- متى يبدأ الحجز؟

تبدأ المرحلة الأولى المخصصة لذوي الهمم في 20 سبتمبر 2026 وتستمر حتى 27 سبتمبر، ثم يفتح باب التقديم لجميع المواطنين من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026.

وتبقى كراسة الشروط هي المرجع النهائي لتحديد تفاصيل الوحدات المتاحة، وشروط الاستحقاق، وآليات الفحص والتخصيص والاسترداد، لذلك يجب قراءتها بعناية قبل إتمام إجراءات الحجز.