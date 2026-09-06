عداد الكهرباء المعطل.. اعرف خطوات تغييره وموعد الاستبدال

عداد الكهرباء المعطل.. حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة آليات التعامل مع أعطال عدادات الكهرباء، بما يضمن سرعة فحص العداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحه أو استبداله، مع العمل على استمرار الخدمة الكهربائية للمشتركين.

عداد الكهرباء المعطل

وبحسب التوجيهات المعلنة، تلتزم شركات توزيع الكهرباء بتغيير العداد المعطل خلال مدة أقصاها 72 ساعة من وقت تسجيل البلاغ، مع توفير عدادات طوارئ لدى فرق الورديات لاستخدامها عند الحاجة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات التي تستدعي استبدال العداد.

كيف تبلغ عن عطل عداد الكهرباء؟

يمكن للمواطن الإبلاغ عن العداد المعطل من خلال عدة قنوات، أبرزها:

- الخط الساخن 121: لتسجيل بلاغ العطل ومتابعته.

- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء: من خلال خدمة فحص العداد أو تركيب عداد بدل تالف، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

- شركة توزيع الكهرباء: بالتوجه إلى الهندسة أو الشركة التابعة للمشترك وتقديم طلب لفحص العداد.

كما تتيح منظومة الشكاوى والبلاغات متابعة الطلبات المقدمة، بما يساعد على رصد سرعة الاستجابة والتعامل مع الأعطال.

ماذا يحدث بعد تقديم البلاغ عن عداد الكهرباء المعطل؟

بعد تسجيل البلاغ، يتم إجراء فحص فني للعداد لتحديد سبب العطل وما إذا كان يمكن إصلاحه أو يستلزم الاستبدال. وفي حال ثبوت وجود عيب بالعداد، يتم التعامل مع الحالة وفق القواعد المنظمة وشروط التعاقد المطبقة على المشترك.

وأكدت وزارة الكهرباء توفير عدادات طوارئ لدى فرق التشغيل والورديات لتركيبها عند الحاجة، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية للمشترك.

ما المستندات المطلوبة لعداد الكهرباء المعطل؟

عند تقديم طلب فحص أو تغيير العداد، يفضل تجهيز:

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد.

- آخر إيصال كهرباء أو مستند يوضح بيانات الاشتراك.

- رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المشترك لمتابعة الطلب والتواصل بشأن الإجراءات.

وماذا عن المتأخرات بعداد الكهرباء؟

تتيح وزارة الكهرباء آليات لتقسيط التسويات والمتأخرات المالية وفق القواعد المنظمة ورغبة المشترك، بما يساعد المواطنين على تسوية المديونيات المستحقة عليهم.

الخلاصة: إذا تعطل عداد الكهرباء، بادر بتسجيل البلاغ عبر القنوات الرسمية، واحتفظ برقم البلاغ لمتابعة موقف الطلب، مع العلم أن التوجيهات الحالية تستهدف تغيير العداد المعطل خلال 72 ساعة كحد أقصى من تسجيل البلاغ.