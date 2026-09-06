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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

حد السحب من ATM يصل إلى30 ألف جنيه والفروع 250 ألفًا يوميًا

رسوم السحب من ATM
رسوم السحب من ATM

بين رسوم السحب والإعفاءات واختلاف الحدود اليومية، يبحث كثير من العملاء عن الحد الأقصى الذي يمكن سحبه من ماكينات الصراف الآلي ATM أو من فروع البنوك، خاصة عند الحاجة إلى مبالغ نقدية كبيرة.

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- 30 ألف جنيه حد السحب اليومي من ATM

 

يبلغ الحد الأقصى العام للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية من ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه، وفق الحد الذي أقره البنك المركزي المصري.

وكان الحد اليومي قد ارتفع من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في أبريل 2024، في إطار زيادة الحدود المسموح بها للتعاملات النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي.

لكن وصول الحد العام إلى 30 ألف جنيه لا يعني بالضرورة أن جميع العملاء يستطيعون سحب هذا المبلغ، إذ قد تفرض البطاقة نفسها حدًا يوميًا أقل بحسب نوع المنتج المصرفي.

- اختلاف الحدود وفق نوع البطاقة

وتوضح تعريفة CIB هذه النقطة، حيث يبلغ الحد اليومي لبطاقة myCIB نحو 20 ألف جنيه، بينما يصل إلى 30 ألف جنيه بالنسبة إلى عدد من بطاقات الخصم الأخرى.

وبالتالي، فإن العميل يحتاج إلى مراجعة شروط بطاقته قبل التخطيط لسحب مبلغ معين، خصوصًا إذا كان المبلغ المطلوب يتجاوز الحد المحدد للبطاقة.

- السحب من الفروع يختلف عن ATM

أما السحب النقدي من داخل فروع البنوك، فيخضع لحد مختلف، إذ يبلغ الحد الأقصى اليومي الدائم للسحب النقدي بالعملة المحلية 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.

وكان البنك المركزي قد رفع هذا الحد بصورة مؤقتة إلى 500 ألف جنيه في يوليو 2025 في ظل ظروف مرتبطة بالاتصالات، قبل إلغاء الزيادة المؤقتة في 15 يوليو وإعادة الحد إلى 250 ألف جنيه.

- الرسوم تختلف أيضًا

ولا تتوقف الاختلافات عند حدود السحب فقط، بل تمتد إلى الرسوم. فقد يكون السحب من ماكينة البنك المصدر للبطاقة مجانيًا، بينما تفرض رسوم عند استخدام ماكينة بنك آخر.

وفي بعض الحالات، تمنح البطاقات إعفاءات خاصة، مثل بطاقة myCIB، أو تسمح بعض البطاقات بعدد محدد من عمليات السحب المجانية شهريًا، كما هو الحال مع بعض بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي مصر.

لذلك، فإن معرفة حد السحب اليومي ورسوم ATM تتطلب الرجوع إلى التعريفة الخاصة بالبطاقة، وليس الاكتفاء بمعرفة اسم البنك فقط.

 

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