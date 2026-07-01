موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. الحد الأدنى للأجور

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة أنها ستكون أول مرتبات تُصرف بعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، في إطار خطة تحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية.

ويحظى موعد صرف مرتبات يوليو 2026 باهتمام واسع بين الموظفين، نظرًا لكونه يتضمن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور والعلاوات التي وافق عليها البرلمان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

حددت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، حيث يبدأ الصرف اعتبارًا من 24 يوليو 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، بما يضمن حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم بسهولة ودون تكدس.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف من خلال مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، مع إمكانية الحصول عليها فور إتاحتها لكل جهة حكومية وفق الجدول الزمني المحدد.

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

كما دعت الوزارة العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستظل متاحة للصرف بعد موعد الإتاحة، ولا يشترط الحصول عليها في اليوم الأول.

تطبيق زيادة المرتبات رسميًا

تبدأ الحكومة اعتبارًا من 1 يوليو 2026 تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026-2027، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، على أن تظهر هذه الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو التي يتم صرفها خلال الشهر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى دخول العاملين بالدولة، ودعم قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

أعلنت الحكومة القيم الجديدة للحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادة، وجاءت على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه .

. الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,900 جنيه .

. مدير عام أو ما يعادله: 11,400 جنيه .

. الدرجة الأولى: 10,800 جنيه .

. الدرجة الثانية: 9,500 جنيه .

. الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه .

. الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه .

. الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه .

. الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.

أكثر من 5.5 مليون موظف يستفيدون من الزيادة

يستفيد من صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة نحو 5.5 مليون موظف يعملون في مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، حيث تم تجهيز منظومة الصرف لضمان إتمام العملية بسهولة، مع توفير المرتبات عبر جميع قنوات الصرف المعتمدة.

ومن المتوقع أن تسهم الزيادة الجديدة في تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالدولة، خاصة مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، التي تتضمن مخصصات مالية أكبر لباب الأجور وتحسين دخول الموظفين، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.