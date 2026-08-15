مهندس يقتل ابنته و3 من أقارب طليقته في 15 مايو.. والنيابة تحقق في ملابسات المذبحة

شهدت مدينة 15 مايو بالقاهرة جريمة أسرية دامية، بعدما أقدم مهندس في العقد الرابع من العمر على إطلاق أعيرة نارية داخل منزل طليقته، خلال جلسة صلح جمعت أفرادًا من الأسرتين لإنهاء الخلافات بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم ابنته، وإصابة شخصين آخرين.

تفاصيل جريمة 15 مايو

كشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يمر بخلافات متكررة مع طليقته، التي كانت تقيم في منزل أسرتها برفقة ابنتهما. ومع تصاعد الخلافات، تدخل عدد من أفراد العائلة والجيران لعقد جلسة صلح، بهدف تهدئة الأوضاع وإنهاء النزاع الأسري، بما يسمح للطفلة بالعيش بعيدًا عن الصراعات بين والديها.

وبحسب التحريات، توجه المتهم إلى منزل طليقته للمشاركة في جلسة الصلح، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين أشقاء طليقته، قبل أن تتطور الأمور بصورة مفاجئة.

وأوضحت التحريات أن المتهم أخرج سلاحًا ناريًا كان بحوزته، وأطلق عدة أعيرة نارية تجاه الموجودين داخل المكان، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص في الحال، بينهم ابنته «جنة»، وشقيقا طليقته، وزوج ابنة خالتها، بينما أصيب شخصان آخران في الواقعة.

إصابة شخصين وفرار المتهم

أسفرت الواقعة كذلك عن إصابة الشاب عابد إياد محمد أحمد، البالغ من العمر 21 عامًا، بطلق ناري في القدم اليمنى، فيما تعرض إياد محمد أحمد، البالغ 45 عامًا، لطعنة نافذة في الظهر، ونُقل إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

وعقب إطلاق النار، فر المتهم من مكان الواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

النيابة تعاين مسرح الجريمة

وباشرت النيابة العامة بمدينة 15 مايو تحقيقاتها في الواقعة، وانتقل فريق من أعضاء النيابة، برفقة خبراء الأدلة الجنائية ومعمل المعاينة الجنائية، إلى موقع الحادث في المجاورة الأولى بالمدينة.

وأجرى فريق التحقيق معاينة ميدانية وتصويرية لمسرح الجريمة، تضمنت رصد آثار الدماء وتحديد أماكن إطلاق الأعيرة النارية، وحصر فوارغ الطلقات والمقذوفات، إلى جانب رفع الآثار المادية والبيولوجية الموجودة بموقع الحادث.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار والشارع محل الواقعة، تمهيدًا لتفريغ محتواها، للوقوف على تفاصيل الجريمة منذ بدايتها وحتى فرار المتهم وضبطه.

تشريح جثامين الضحايا

وأمرت النيابة بنقل جثامين الضحايا الأربعة إلى المشرحة تحت تصرفها، وانتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد أسباب الوفاة، ومسارات المقذوفات النارية وطبيعة الإصابات التي لحقت بكل ضحية.

كما طلبت النيابة سرعة إعداد تقارير الصفة التشريحية، تمهيدًا للتصريح بدفن الجثامين وتسليمها إلى ذويهم عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

التحقيق مع المتهم

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بما توصلت إليه التحريات والأدلة الفنية، وبالاتهامات المنسوبة إليه بشأن قتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، باستخدام سلاح ناري وأداة حادة.

وتركز التحقيق على دوافع الجريمة وطبيعة الخلافات الأسرية التي نشبت بين المتهم وطليقته وأسرتها، فضلًا عن بحث مدى وجود سبق إصرار وترصد، والوقوف على حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الواقعة.

وبحسب ما جاء في التحقيقات الأولية، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مرجعًا تصرفه إلى الخلافات المتكررة مع طليقته، مشيرًا إلى أن محاولات أفراد الأسرة والجيران للتوفيق بينهما لم تنه النزاع.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على السلاح المستخدم وفوارغ الطلقات، وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير فني بشأنها.

كما وجهت النيابة بسرعة استكمال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان وأفراد الأسرة والجيران الذين كانوا موجودين أثناء جلسة الصلح.

وأمرت كذلك باستدعاء طليقة المتهم ووالدتها لسماع أقوالهما بشأن الواقعة، باعتبارهما من الناجيتين اللتين كانتا موجودتين بموقع الحادث، للوقوف على كيفية بدء الاعتداء وتسلسل الأحداث والأفعال التي ارتكبها المتهم.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات جريمة 15 مايو، وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة، انتظارًا لما تسفر عنه تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية والتحريات النهائية.