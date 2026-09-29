حقيقة وفاة جاكي شان.. صورة مزيفة وراء شائعة رحيله

تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تزعم وفاة النجم العالمي جاكي شان عن عمر ناهز 72 عامًا، بالتزامن مع انتشار صورة بالأبيض والأسود تحمل اسمه وتاريخي ميلاده ووفاته، ما أثار حالة من الجدل بين جمهوره حول العالم.

وبحسب المعلومات المتداولة والتقارير التي تناولت الشائعة، فإن خبر وفاة جاكي شان غير صحيح، ولا يستند إلى إعلان رسمي أو مصدر موثوق، فيما تشير أحدث المعلومات المتاحة إلى استمرار ظهوره ونشاطه الفني والإعلامي.

صورة وفاة جاكي شان تثير الجدل

بدأت الشائعة بالانتشار عقب تداول صورة صممت بطريقة تشبه صور النعي، وظهر عليها اسم جاكي شان إلى جانب تاريخي الميلاد والوفاة «1954-2026».

وزاد من انتشار المنشور استخدام عبارات باللغة الإنجليزية فُسرت من جانب بعض المستخدمين باعتبارها إعلانًا عن وفاة الفنان الصيني.

إلا أن العبارة المتداولة تضمنت كلمة passed في سياق يشير إلى بلوغ جاكي شان عامًا جديدًا من عمره، وليس بالضرورة إلى وفاته، وهو ما ساهم في حدوث حالة من الالتباس لدى المتابعين.

كم يبلغ عمر جاكي شان؟

وُلد النجم الصيني جاكي شان في 7 أبريل 1954، ويبلغ من العمر 72 عامًا في عام 2026.

ويعد جاكي شان أحد أبرز نجوم السينما العالمية، واشتهر بأفلام الحركة والفنون القتالية، إلى جانب مشاركته في عدد كبير من الأعمال السينمائية التي حققت انتشارًا واسعًا حول العالم.

آخر ظهور لـ جاكي شان

ومن أحدث الظهورات العلنية المنسوبة إلى جاكي شان، زيارته مدرسة Pei Chun Public School في سنغافورة يوم 7 يوليو 2026.

وخلال الزيارة، التقى جاكي شان نحو 900 طالب وموظف، وشارك في عدد من فعاليات المدرسة، كما تحدث مع الطلاب عن مسيرته الفنية وتجربته في مجال السينما، وشاركهم الغناء قبل مغادرته.

وتدعم هذه الظهور المعلومات التي تنفي ما جرى تداوله بشأن وفاته، في ظل عدم وجود إعلان موثوق يؤكد صحة الشائعة.

شائعة وفاة جاكي شان تتكرر

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها جاكي شان شائعة تتعلق بوفاته، إذ سبق أن انتشرت خلال السنوات الماضية منشورات مشابهة تزعم رحيله.

وفي إحدى الوقائع السابقة التي جرى تداولها عام 2025، تبين بعد التحقق من المعلومات المتداولة أن الصور المستخدمة للترويج للخبر كانت مضللة، ولم تثبت صحة ما نشر عن وفاة الفنان العالمي.

حقيقة وفاة جاكي شان

وبناءً على المعلومات المتاحة، فإن شائعة وفاة جاكي شان المتداولة حاليًا لا تستند إلى مصدر موثوق، بينما تشير أحدث المعلومات الواردة في التقارير إلى استمرار الفنان الصيني على قيد الحياة وظهوره في أنشطة عامة خلال عام 2026.

وينصح متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقق من مصادر الأخبار الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة قبل إعادة نشر منشورات تتعلق بوفاة المشاهير، خاصة أن صور النعي والمنشورات المفبركة أصبحت وسيلة متكررة لنشر الشائعات.