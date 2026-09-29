بن غفير يتعهد بإحراق جثمان السنوار إذا تولى وزارة الدفاع

تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإحراق جثمان يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، في حال توليه منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في الحكومة المقبلة.

وجاءت تصريحات بن غفير خلال مقابلة مع إذاعة «كان ريشيت بيت»، إذ قال إنه سيعمل، حال توليه حقيبة الدفاع، على تغيير النهج الأمني والعسكري المتبع، كما تعهد بإحراق جثمان السنوار وجثامين من وصفهم بـ«إرهابيي السابع من أكتوبر» المحتجزة لدى إسرائيل.

بن غفير يسعى لتولي وزارة الدفاع

ويطالب إيتمار بن غفير بتولي وزارة الدفاع الإسرائيلية عقب الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل، في حال تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت مقتل يحيى السنوار في أكتوبر 2024، بعد اشتباك مع القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد نحو عام من هجوم 7 أكتوبر 2023.

وتأتي تصريحات بن غفير في ظل تحركاته السياسية للمطالبة بحقيبة الدفاع، إذ سبق أن أعلن عن توجهات وخطة أمنية يسعى إلى تطبيقها حال توليه المنصب، تتضمن تغيير عدد من السياسات المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

بن غفير يتدرب على إطلاق النار أمام صور السنوار ونصر الله

وفي سياق متصل، نشر بن غفير مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، ظهر خلاله برفقة زوجته أثناء التدريب على إطلاق النار.

وظهرت أمام بن غفير وزوجته صور لشخصيات وقيادات من حماس وحزب الله والحوثيين، من بينها يحيى السنوار والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، خلال تدريبات الرماية.

وقدم بن غفير الفيديو في إطار حديثه عن سياسة تراخيص الأسلحة في إسرائيل، وظهر خلاله في حوار مع زوجته حول شروط الحصول على ترخيص حمل السلاح وعدد التراخيص التي جرى إصدارها خلال فترة توليه منصب وزير الأمن القومي.

بن غفير: 300 ألف رخصة سلاح جديدة

وقال بن غفير إن نحو 300 ألف رخصة سلاح جديدة جرى منحها خلال فترة توليه منصب وزير الأمن القومي، موضحًا أن الحصول على الترخيص لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يتطلب استيفاء المعايير والشروط المحددة.

وأضاف أن أكثر من 200 بلدة ومجتمع محلي أضيفت إلى قائمة المناطق التي يحق لسكانها التقدم للحصول على تراخيص حمل السلاح.

وبحسب تصريحات بن غفير، جاءت هذه التغييرات ضمن توسيع معايير الأهلية للحصول على تراخيص الأسلحة، والتي بدأت حكومته تطبيقها عقب هجوم 7 أكتوبر 2023.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات انتشار الأسلحة وتوسيع نطاق الأشخاص والمناطق المؤهلة للحصول على تراخيص حمل السلاح.

تصعيد جديد في تصريحات بن غفير

وتأتي تصريحات بن غفير بشأن جثمان السنوار بالتزامن مع مواقفه الأخيرة المطالبة بتولي وزارة الدفاع، وتصريحات أخرى أعلن خلالها توجهه نحو تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين حال توليه المنصب.

وكان بن غفير قد نشر قبل أيام مقطعًا آخر ظهر فيه داخل سجن إسرائيلي وهو يوجه تهديدات إلى الأسير الفلسطيني حسن سلامة، معلنًا أنه يريد تنفيذ حكم الإعدام بحقه إذا أصبح وزيرًا للدفاع.