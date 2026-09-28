نجاح فريق طبى فى إجراء جراحة دقيقة لمريضة بورم بالطحال ببنى سويف

استئصال الطحال بالمنظار بإهناسيا التخصصى

نجح فريق طبى بقسم الجراحة بمستشفى إهناسيا التخصصى في إجراء عملية استئصال الطحال بالمنظار لمريضة تبلغ من العمر 59 عامًا، كانت تعانى من آلام بالجانب الأيسر من البطن على مدار 3 أشهر، وأظهرت الفحوصات الطبية وجود اشتباه في وجود ورم بالطحال، ما استدعى اتخاذ القرار الطبي بإجراء استئصال الطحال باستخدام المنظار.

وأُجريت العملية بنجاح تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، مدير عام المستشفى، وخرجت المريضة من المستشفى عقب تحسن حالتها واستقرارها، مع استمرار المتابعة الطبية اللازمة.

وضم فريق الجراحة الدكتور مصطفى الجبالي، استشاري الجراحة ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، الدكتور محمود عيد، طبيب مقيم الجراحة، فيما ضم فريق التخدير الدكتور آلاء الكردي، أخصائي التخدير ورئيس قسم العمليات بالمستشفى، الدكتورة شيماء صلاح، أخصائي تخدير، الدكتور حسام عثمان طبيب مقيم تخدير.

وشارك في إجراء العملية من فريق التمريض السيدة/ حنان صبحي تمريض قسم العمليات، السيد/ حسن أبو العلا، تمريض قسم الجراحة، إلى جانبالسيد / حمدي حسين، فني C-ARM.

وأكد مدير عام المستشفى أن إجراء العملية يمثل إضافة جديدة للخدمات الجراحية التي يقدمها المستشفى، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير التدخلات الجراحية الحديثة للمرضى، وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات التي تستدعي مثل هذه التدخلات إلى مستشفيات أخرى، موجهًا الشكر لجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي والفني المشاركين في إجراء العملية.

وفى سياق طبى أخر، أعرب اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عن خالص شكره وتقديره لطاقم مرفق إسعاف بني سويف، بقيادة هاني همام مدير المرفق، على ما يقدمونه من نماذج متتالية تعكس الجدية وسرعة الاستجابة وحسن التعامل مع المواطنين، مشيدًا بالموقف الأخير الذي شهد استجابة سريعة لاستغاثة مواطن مصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، للاطمئنان على والدته بعد تعذر التواصل معها هاتفيًا.

وعلى الفور، جرى توجيه سيارة إسعاف إلى منزل السيدة، حيث اطمأن طاقم الإسعاف على حالتها وتأكد من سلامتها، كما ساعد أفراد الطاقم في إجراء مكالمة بينها وبين نجلها، بما أسهم في طمأنته عليها وإنهاء حالة القلق التي انتابته بسبب وجوده خارج البلاد.

وأكد المحافظ تقديره لما يقوم به العاملون بمرفق الإسعاف من جهود، متمنيًا لهم استمرار التوفيق في تقديم نماذج يُحتذى بها في الجدية والإخلاص في أداء العمل، كما عوّدوا أبناء المحافظة على ذلك، بما يعكس حرص أجهزة الدولة على سرعة الاستجابة للمواطنين والتعامل مع احتياجاتهم بروح إنسانية.