محافظ سوهاج يفتتح مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بحي الكوثر

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بحي الكوثر، يرافقه السيد كمال سليمان نائب المحافظ، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم وتطوير منظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب المتفوقين، جاء ذلك بحضور ممثلي مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.



وتفقد المحافظ خلال الافتتاح عددًا من الفصول والمعامل والمرافق والخدمات المختلفة بالمدرسة، واستمع إلى ملاحظات الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، للوقوف على أبرز الاحتياجات التي من شأنها تحسين مستوى الأداء وتهيئة المناخ المناسب للتحصيل العلمي.

وشدد المحافظ على سرعة التعامل مع أية ملاحظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية تليق بطلبة وطالبات المدرسة ومستوى تميزهم العلمي.

وأكد المحافظ أن افتتاح المدرسة الجديدة يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم بالمحافظة، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير مقرات تعليمية متخصصة ومجهزة للطلاب المتفوقين، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يدعم مسيرتهم التعليمية ويعزز فرصهم في التفوق والابتكار في المجالات العلمية والتكنولوجية.

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج