أعلنت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع توقيع عقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط نقل كهرباء هوائية بجهد 500 كيلوفولت في منطقة الضبعة، بنظام تسليم المفتاح وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت اليوم.

السويدي إليكتريك توقع عقد تنفيذ خطوط نقل كهرباء بجهد 500 كيلو فولت بالضبعة

ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة وتسهيل نقل الكهرباء المولدة من مزارع الرياح في منطقة خليج السويس إلى الشبكة القومية.

ووقّع العقد المهندس هشام حجازي ، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع و المهندسة مني رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء،

ويتضمن نطاق المشروع إنشاء خطوط هوائية مزدوجة الدائرة بطول إجمالي يبلغ نحو 2 × 130 كيلومترًا، موزعة على حزمتين رئيسيتين: خط الدخول ضمن الحزمة الأولى بطول 2 × 64 كيلومترًا، وخط الخروج ضمن الحزمة الثانية بطول 2 × 66 كيلومترًا.

ويعتمد التصميم الفني للخطوط على أربعة موصلات لكل طور، بما يدعم كفاءة نقل الكهرباء واستقرار الشبكة.

ويموّل المشروع من خلال خطة التمويل الاستراتيجي للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وتبلغ مدة التنفيذ المستهدفة 15 شهرًا، تليها فترة ضمان مدتها 24 شهرًا. ويمثل توقيع العقد انطلاق أعمال إنشاء المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، صرح المهندس هشام حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع : "نعتز بمشاركتنا في مشروع يدعم تطوير شبكة نقل الكهرباء في مصر، ويسهم في ربط الطاقة المولدة من مزارع الرياح بالشبكة القومية. وسنوظف خبراتنا الهندسية والفنية لتنفيذ الأعمال وفق المواصفات المعتمدة والجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة".

وأضاف: "تزداد أهمية تطوير شبكات النقل مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، حتى تصل الكهرباء المولدة منها بكفاءة إلى مختلف مناطق الاستهلاك. ونتطلع إلى العمل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنجاز هذا المشروع ودعم قدرة الشبكة القومية على استيعاب المزيد من الطاقة النظيفة".

الجدير بالذكر أن السويدي إليكتريك شركة عالمية تقدم حلولًا متكاملة للطاقة والبنية التحتية. وتعمل الشركة في ستة قطاعات رئيسية: الأسلاك والكابلات وملحقاتها، والمنتجات الكهربائية، والهندسة والإنشاءات، والحلول الرقمية،و الاستثمار في البنية التحتية، وحلول المباني. وللشركة حضور في 60 دولة، وتمتلك أكثر من 34 منشأة إنتاجية في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.