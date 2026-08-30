السويدي إلكتريك تطور منظومة الضيافة الذكية في مصر وإفريقيا بالتعاون مع INTEREL العالمية

أعلنت شركة السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز عن شراكة استراتيجية مع شركة INTEREL، الرائدة في مجال الحلول الذكية لقطاع الضيافة في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، لتقديم ودمج حلولها المتطورة في مصر وإفريقيا بصفتها شريكًا معتمدًا لتكامل أنظمتها في السوقين.

السويدي إلكتريك تطور منظومة الضيافة الذكية في مصر وإفريقيا

وتدعم الشراكة استراتيجية السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز لتوسيع محفظتها في مجال أتمتة مباني صديقة للبيئة، وتقديم تقنيات عالمية متخصصة تساعد على تطوير منشآت فندقية أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، مع الارتقاء بتجربة النزلاء وتحسين العمليات وإدارة استهلاك الطاقة.

وتأتي الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الضيافة توسعًا متزايدًا في الاعتماد على حلول الأتمتة والتقنيات الذكية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من تصميم وتشغيل المنشآت الفندقية الحديثة. كما تكتسب أهمية خاصة كونها تطرح في السوق المصري والإفريقي تقنية أوروبية الصنع بمعايير جودة عالمية، لتضع بين يدي المطورين ومشغلي الفنادق حلولًا موثوقة.

كما تأتي هذه المنظومة في توافق مباشر مع توجهات الدولة المصرية نحو ترشيد استهلاك الطاقة، لتشكل نموذجًا عمليًا يجمع بين التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة والرؤية الوطنية لتحقيق الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد. ومن خلال هذا التعاون، تجمع السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز بين تقنيات INTEREL العالمية وخبراتها الهندسية والتنفيذية في السوق، لتوفير منظومة متكاملة تلبي احتياجات المطورين ومشغلي الفنادق والاستشاريين والمقاولين، بداية من التصميم والهندسة وتكامل الأنظمة، وصولًا إلى التكليف الفني والدعم وخدمات ما بعد البيع.

وتضيف الشراكة مجموعة متكاملة من تقنيات INTEREL إلى محفظة السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز، في مقدمتها أنظمة إدارة غرف النزلاء(GRMS) ، وأنظمة إدارة الطاقة(EMS) ، وحلول التحكم الذكي في الغرف، وتتيح هذه التقنيات ربط وإدارة وظائف الغرفة المختلفة، بما يشمل الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والستائر وأنظمة التظليل واستشعار الإشغال وخدمات النزلاء، ضمن منظومة موحدة تستجيب للاستخدام الفعلي للغرف، بما يعزز راحة النزلاء ويساعد الفنادق على رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة.

وفي هذا السياق، قالت سلمى هاني محمود، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز: "تمثل شراكتنا مع INTEREL إضافة مهمة إلى محفظة حلول أتمتة مباني صديقة للبيئة التي نقدمها، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الضيافة واحتياجه إلى تقنيات تجمع بين تحسين تجربة النزيل ورفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، ومن خلال الجمع بين تقنيات INTEREL العالمية وخبراتنا الهندسية والتنفيذية وقدراتنا في تكامل الأنظمة، نستهدف تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات مشروعات الضيافة في مصر وإفريقيا وتدعم توجهها نحو عمليات أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة."

وأضافت: "لا تقتصر رؤيتنا على إتاحة التكنولوجيا، بل تمتد إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات تدعم عملاءنا على مدار دورة حياة المشروع، بداية من التصميم والهندسة وتكامل الأنظمة والتكليف الفني، وصولًا إلى الدعم وخدمات ما بعد البيع، ومن خلال هذه الشراكة، نتيح للمطورين ومشغلي الفنادق والاستشاريين والمقاولين الوصول إلى تقنيات عالمية متخصصة مدعومة بخبرات محلية وقدرات تنفيذية متكاملة، بما يعزز طموحنا لأن نكون الشريك التكنولوجي المفضل لمشروعات الضيافة الذكية في مصر وإفريقيا."

وتشمل الحلول التي تقدمها INTEREL نظام إدارة غرف النزلاء(GRMS) ، الذي يتيح التحكم المركزي في مختلف وظائف الغرفة، بما في ذلك الإضاءة ودرجات الحرارة والستائر وخدمات النزلاء، وربطها ببيانات الإشغال، بما يسمح بتشغيل الأنظمة وفقًا للاستخدام الفعلي للغرفة، ويسهم في توفير تجربة أكثر راحة للنزلاء، مع الحد من استهلاك الطاقة غير الضروري وتحسين كفاءة التشغيل.

كما تتضمن المحفظة نظام إدارة الطاقة(EMS) ، الذي يوفر مراقبة مركزية لاستهلاك الطاقة وتحليل أنماط الاستخدام وتحسينها، بما يساعد المنشآت الفندقية على رفع كفاءة استخدام الموارد وخفض تكاليف التشغيل ودعم أهداف الاستدامة.

وتتكامل هذه الأنظمة مع مجموعة من حلول التحكم الذكي التي تقدمهاINTEREL ، ومنها منظم الحرارة الذكي EOS 2، الذي يوفر تحكمًا دقيقًا في درجات الحرارة ويساعد على تحسين أداء أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بما يوازن بين راحة النزلاء وكفاءة استهلاك الطاقة، كما تشمل الحلول مجموعة ETERNA التي تجمع بين التصميم العصري الراقي والتحكم الذكي في الإضاءة والمناخ ووظائف الغرفة، بما يلائم المشروعات الفندقية الفاخرة، إلى جانب مجموعة FLAT التي تتميز بتصميم بسيط وعصري وسهولة الاستخدام وإمكانية دمجها بسلاسة في التصميمات المعمارية المعاصرة.

ويتيح تكامل هذه الحلول إدارة أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتظليل واستشعار الإشغال والطاقة ضمن بيئة مترابطة، بما يمنح مشغلي الفنادق قدرة أكبر على متابعة الأداء وإدارة الموارد وتحسين العمليات اليومية، بالتوازي مع تقديم تجربة أكثر راحة وسلاسة للنزلاء.

وتدعم هذه الشراكة خطط السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز لتعزيز حضورها في قطاع الضيافة وخلق فرص أعمال جديدة في مصر وإفريقيا، مستفيدة من الطلب المتنامي على تقنيات الأتمتة وإدارة الطاقة في المشروعات الفندقية الحديثة، كما تعزز قدرة الشركة على خدمة مختلف أطراف القطاع من خلال الجمع بين التكنولوجيا العالمية والخبرات الهندسية والتنفيذية المحلية، بما يدعم تنافسية مشروعات الضيافة ويسهم في مواكبة التطور الذي يشهده القطاع في المنطقة.