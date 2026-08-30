موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق فوزه الثالث علي التوالي ضد نظيره سموحة وذلك عقب فوزه علي فريق زد في الجولة الثانية بثنائية نظيفة، و فوزه في الجولة الأولي أمام الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وقد تشهد قائمة مواجهة سموحة عودة إمام عاشور.

موعد قمةالأهلي ضد سموحة

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحة

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والمقررة مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الأهلي ضد سموحة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد سموحة حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، هادي رياض ، عمرو الجزار، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

عودة إمام عاشور لقائمة الأهلي ضد سموحة

زادت احتمالات عودة إمام عاشور للظهور بقائمة الأهلي لمواجهة سموحة بعد مشاركته في ودية دلفي ومن المنتظر أن تضم القائمة الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أحمد رضا، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي،علي محمود، أحمد سيد زيزو، عمرو الجزار، أقطاي عبد الله، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر الساعي، إمام عاشور.

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