موعد مباراة الأهلي ضد زد في الدوري اليوم والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق زد التي تجمعهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز ضد نظيره زد ليحقق الانتصار الثاني عقب فوزه في الجولة الأولي أمام الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وقد تشهد مواجهة زد تغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق بعودة ياسر إبراهيم لقيادة خط الدفاع.

موعد قمةالأهلي ضد زد

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق زد في الجولة الثانية من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد زد

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق زد التي تجمعهما في الجولة الثانية من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والمقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الأهلي ضد زد

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد زد حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، عمرو الجزار، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، كوكا ، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

قائمة الأهلي لمواجهة زد

شهدت قائمة الأهلي لمواجهة زد ضم الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أحمد رضا، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي،علي محمود، أحمد سيد زيزو، عمرو الجزار، أقطاي عبد الله، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر الساعي.

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الجاري وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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