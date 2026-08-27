محافظ بني سويف يعتمد حركة تنقلات لنواب رؤساء المدن ورؤساء القرى

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، القراررقم (993) لسنة 2026، بشأن حركة تنقلات وتكليفات لعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء، والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مواقع العمل المختلفة، بما يدعم سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشمل القرار 34 من نواب رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى، وتكليف 9 قيادات للقيام بأعمال عدد من الوظائف القيادية، وإنهاء تكليف 3 قيادات، وذلك وفقًا لما تضمنته مواد القرار، ولحين شغل الوظائف طبقًا للقانون أو صدور تعليمات أخرى.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرارات المحافظة السابقة في هذا الشأن، وتقرير قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية، وما تم عرضه من السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وبما يحقق مقتضيات العمل والصالح العام.

ففي مركز ومدينة بني سويف: شملت الحركة نقل عبد الحي سيد عبد الحي من نائب رئيس ومركز ومدينة بني سويف للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة إهناسيا، وأحمد عبد الصمد علي محمد من نائب رئيس ومركز ومدينة إهناسيا للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وفواز محمد رجب فواز من نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة ناصر، ومصطفى أحمد محمد الدمرداش من نائب رئيس مركز ومدينة ناصر للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة بني سويف.

كما شملت الحركة نقل أحمد عصمت أحمد من رئيس قرية باروط للعمل رئيسًا لقرية بياض العرب، ويحيى جلال عثمان من رئيس قرية بياض العرب للعمل رئيسًا لقرية بلفيا، وأحمد محمود خليل من رئيس قرية بلفيا للعمل رئيسًا لقرية إهناسيا الخضراء، ورياض مبروك عبد الكريم من رئيس قرية إهناسيا الخضراء للعمل رئيسًا لقرية إبشنا، وياسر علي مصري من رئيس قرية إبشنا للعمل رئيسًا لقرية شريف باشا، وطه مصطفى محمد من رئيس قرية شريف باشا للعمل رئيسًا لقرية تزمنت الشرقية، وعطا حسن محمد من رئيس قرية تزمنت الشرقية للعمل رئيسًا لقرية باروط.

وفي مركز ومدينة الواسطى: شملت الحركة نقل علي أحمد سعد رسلان من رئيس قرية الميمون للعمل رئيسًا لقرية ميدوم، وخالد جمال حامد حجاج من رئيس قرية ميدوم للعمل رئيسًا لقرية قمن العروس، ومحمد هشام محمد عيسى من رئيس قرية قمن العروس للعمل رئيسًا لقرية إنفسط، وسعيد قرني طه حسين من رئيس قرية إنفسط للعمل رئيسًا لقرية أطواب، وأحمد ديب سيد أحمد من رئيس قرية أطواب للعمل رئيسًا لقرية أبوصير الملق، وعماد الدين سعيد إسماعيل من رئيس قرية أبوصير الملق للعمل رئيسًا لقرية الميمون.

كما تم في مركز ومدينة ناصر: شملت الحركة نقل شربات طه حسان من رئيس قرية دلاص للعمل رئيسًا لقرية الحمام، وفاروق محمد جودة من رئيس قرية بني عدي للعمل رئيسًا لقرية دلاص، ومحمد عبد الفتاح أحمد من رئيس قرية الحمام للعمل رئيسًا لقرية بهبشين، ومصطفى محمد مشرف من رئيس قرية بهبشين للعمل رئيسًا لقرية دنديل، وعيد محمود صالح من رئيس قرية دنديل للعمل رئيسًا لقرية إشمنت.

وفي مركز ومدينة إهناسيا: شملت الحركة نقل وائل سعد إمام جودة من رئيس قرية قاي للعمل رئيسًا لقرية براوة، وأحمد محمد علي محمد من رئيس قرية براوة للعمل رئيسًا لقرية العواونة، وأحمد حمدي حلمي من رئيس قرية العواونة للعمل رئيسًا لقرية ننا، ومحمد سيد محمد حسن من رئيس قرية ننا للعمل رئيسًا لقرية قاي.

كما جرى في مركز ومدينة ببا: شملت الحركة نقل نبيل شعبان عبد الله محمد من رئيس قرية طنسا للعمل رئيسًا لقرية صفط راشين، وخالد علي طه حسن من رئيس قرية هليه للعمل رئيسًا لقرية طنسا، وأحمد عاشور زكي من رئيس قرية سدس للعمل رئيسًا لقرية هليه، وجودة محمود حسن من رئيس قرية صفط راشين للعمل رئيسًا لقرية سدس.

وفي مركز ومدينة سمسطا: شملت الحركة نقل كامل فاروق كامل من رئيس قرية بدهل للعمل رئيسًا لقرية الشنطور، وأشجان سيد عرفة من رئيس قرية الشنطور للعمل رئيسًا لقرية بدهل.

كما تم في مركز ومدينة الفشن: شملت الحركة نقل جمال عبد النبي ذكي من رئيس قرية أبسوج للعمل رئيسًا لقرية إقفهص، وفاطمة عبد العزيز صالح من رئيس قرية دلهانس للعمل رئيسًا لقرية أبسوج.

كما تضمن القرار تكليف طه سعد عبد الواحد إبراهيم، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وتكليف محمد مختار محمد منصور، والمكلف حاليًا بالقيام بأعمال رئيس قرية جزيرة ببا، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، تكليف ياسر البطل محمد شعبان عبده، للقيام بأعمال سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

كما تم تكليف أشرف ربيع علي عبد الخالق، والمكلف حاليًا بالقيام بأعمال رئيس قرية دشطوط، للقيام بأعمال سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وتكليف ثابت مختار محمد يسن "سكرتير الوحدة المحلية لقرية قمبش حاليًا"، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا بمركز ببا، كما تم تكليف وائل عبد الرحمن أحمد الشرقاوي، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية مازورة بمركز سمسطا.

وتكليف سهر عبد العظيم أحمد عبد السلام "سكرتير قرية مازورة حاليًا"، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية دشطوط بمركز سمسطا، كما تم تكليف أحمد الصغير أبو المكارم أحمد أحمد، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية تلت بمركز الفشن، فضلا عن تكليف محمد علي عبد العزيز، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي بمركز ناصر.

وتضمن القرار إنهاء تكليف سهام محمد فؤاد حسن من العمل سكرتيرًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وعودتها إلى عملها الأصلي بوظيفة باحث شؤون عاملين من المستوى الوظيفي الأول (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، كما تضمن إنهاء تكليف عباس أحمد عباس أحمد من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية مازورة مركز ومدينة سمسطا، وعودته إلى عمله الأصلي بوظيفة باحث شؤون عاملين من المستوى الوظيفي الأول (ب) بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وإنهاء تكليف هويدا نادي ذكي من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية إشمنت مركز ناصر، ونقلها للعمل بوظيفة أخصائي تشغيل حاسبات بالمجموعة النوعية لوظائف الإحصاء من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر إلى ديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ بني سويف، جميع القيادات التي شملتها الحركة بضرورة مواصلة العمل بكل جدية، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات، مع تكثيف المتابعة الميدانية والوقوف بصورة مستمرة على الواقع الخدمي بمختلف القرى والمناطق التابعة لهم.

وشدد المحافظ على أهمية رفع ورصد الواقع الخدمي في كل قرية بصورة مستمرة، والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو احتياجات قد تطرأ أولًا بأول، وعدم الانتظار لحين تفاقم المشكلات أو ورود شكاوى بشأنها، مع سرعة عرض الملاحظات والاحتياجات على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ أن العمل المحلي يرتكز بصورة أساسية على المتابعة الميدانية والتواجد الفعلي بين المواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات على الطبيعة، ورصد أوجه القصور والعمل على تلافيها، التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات.

وفي الوقت نفسه، أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها جميع رؤساء القرى ونواب رؤساء الوحدات المحلية خلال فترة توليهم مسؤولياتهم السابقة، مثمنًا ما قدموه من جهود وأعمال لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات في نطاق اختصاصاتهم.

وأكد المحافظ أن حركة التنقلات تأتي في إطار تنظيم العمل وتطوير الأداء والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مواقع مختلفة، مشيرًا إلى أن تغيير موقع المسؤولية لا ينتقص من الجهود التي بذلها أي من القيادات خلال فترة عمله، وإنما يستهدف دعم منظومة العمل وتحقيق أفضل استفادة من الكفاءات المتاحة.

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للقيادات التي انتهى تكليفها، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والنجاح في أعمالهم الأصلية أو مواقع عملهم الجديدة، ومؤكدًا أن جميع العاملين بالجهاز التنفيذي شركاء في مسؤولية خدمة أبناء بني سويف، وأن معيار النجاح الحقيقي هو ما يتحقق على أرض الواقع من تحسن في مستوى الخدمات وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.