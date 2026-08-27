محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً للاعداد لانطلاق حملات الموجة 30 لإزالة التعديات 

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً، ضمن الإعداد والتجهيز للموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضى الزراعية،والتى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراض الدولة.

ناقش الاجتماع، الإجراءات المطلوبة لبدء الموجة الجديدة من حملات الإزالة،والتي كان مقرر تنفيذها خلال الثلث الأول من أغسطس الجاري قبل أن يتم تأجيلها لتبدأ مرحلتها الأولى في 29 أغسطس وتستمر حتى 18 سبتمبر المقبل، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 26 سبتمبر إلى 16 أكتوبر، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 24 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر2026

وتم الاتفاق على إنهاء التنسيقات اللازمة بين الجهات المعنية لمناقشة الحالات الصادر بشأنها قرارات إزالة والمُستهدف إدراجها ضمن مراحل الموجة،ووضع جدول زمنى لتغطىة مراكز المحافظة، وتوثيق أعمال الإزالة وإرسال تقرير يومي موثق بالحالات المُزالة من حيث الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، مع منع عودة التعديات التي تمت إزالتها، والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في رصد المخالفات والتعامل معها في مهدها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لأعمال الإزالة وتحقيق المستهدفات، حفاظًا على مقدرات الدولة وفرض سيادة القانون.

حضر الاجتماع: الأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام، الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنية "جهات الولاية" رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء القرى ومسؤولو الأملاك والمتغيرات المكانية