تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 27 أغسطس 2026..وعيار 21 يسجل 6490 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 تراجعًا محدودًا خلال التعاملات، حيث انخفض متوسط أسعار مختلف الأعيرة بنحو 5 جنيهات، بالتزامن مع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لتحركات أسعار الفائدة الأمريكية والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6490 جنيهًا للجرام، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات أسعار المعدن النفيس، خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة الذهب عالميًا إلى جانب عوامل العرض والطلب وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات السوق، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7417 جنيهًا للجرام.

7417 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6490 جنيهًا للجرام.

6490 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5562 جنيهًا للجرام.

5562 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 51920 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة قد تختلف عند البيع للمستهلك، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف من محل إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، كما تتغير الأسعار على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق.

تراجع الذهب أمس الأربعاء

وكانت أسعار الذهب في مصر قد شهدت تراجعًا محدودًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، إذ انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيهًا للجرام، ليتراجع من مستوى 6575 جنيهًا إلى 6550 جنيهًا.

وجاءت تحركات الذهب وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، انتظارًا لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد كيفين وارش، وما قد تحمله من إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتؤثر قرارات البنك المركزي الأمريكي بصورة مباشرة على حركة الذهب عالميًا، إذ عادة ما يستفيد المعدن الأصفر من انخفاض أسعار الفائدة، بينما قد تتعرض أسعاره لضغوط في أوقات ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار.

الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، لتظل عند مستوى 3.5%.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي، وهو ما يجعل تحركات الذهب محط اهتمام المستثمرين.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 2%، ويأخذ البنك في الاعتبار تطورات الأسعار والوظائف والنشاط الاقتصادي عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالفائدة.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الذهب

ولا تقتصر العوامل المؤثرة في أسعار الذهب على قرارات البنوك المركزية فقط، إذ تلعب التطورات الجيوسياسية دورًا مهمًا في حركة المعدن النفيس، باعتباره من أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات ارتفاع المخاطر وعدم اليقين.

وتظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من الملفات التي تتابعها الأسواق، خاصة مع المخاوف من تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.

كما أن ارتفاع أسعار النفط، في حال استمر فوق مستويات 100 دولار للبرميل، قد يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد ينعكس بدوره على قرارات البنوك المركزية ومسار أسعار الفائدة، وبالتالي على حركة الذهب.

توقعات أسعار الذهب خلال 2026

وتشير التوقعات إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب خلال عام 2026، في ظل مجموعة من العوامل الداعمة للمعدن الأصفر، من بينها التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، إلى جانب احتمالات استمرار توجه البنوك المركزية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع بعض السيناريوهات وصول سعر أوقية الذهب عالميًا إلى نحو 6000 دولار خلال العام، إلا أن هذه التوقعات تظل مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي، ومسار التضخم، وقرارات البنوك المركزية، بالإضافة إلى حركة الدولار والتوترات السياسية والاقتصادية.

ويظل سعر الذهب في السوق المصرية متأثرًا بهذه المتغيرات العالمية، إلى جانب حركة سعر الدولار أمام الجنيه وتغيرات الطلب المحلي، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة تحديثات الأسعار بصورة مستمرة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.