لماذا ترفض الدول استقبال سكان غزة؟.. أسباب سياسية وأمنية واقتصادية وراء تعثر خطة التهجير

تواجه أي محاولات لنقل سكان قطاع غزة إلى خارج أراضيهم عقبات سياسية ودولية متزايدة، في ظل رفض دول مختلفة استقبال الفلسطينيين المهجرين، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، التي كشفت عن صعوبات تواجه التحركات الرامية إلى إيجاد دول تستقبل أعدادًا كبيرة من سكان القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن ملف تهجير سكان غزة يصطدم بمجموعة من العوامل، من بينها المخاوف الأمنية والحسابات السياسية والأعباء الاقتصادية والبنية التحتية التي قد تترتب على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين، إضافة إلى رفض عربي لأي خطوة يمكن تفسيرها باعتبارها تهجيرًا جماعيًا أو تكرارًا لمأساة النكبة.

لماذا ترفض الدول استقبال سكان غزة؟

بحسب التقرير الإسرائيلي، فإن أحد أبرز أسباب رفض الدول استقبال الفلسطينيين من غزة يتمثل في المخاوف الأمنية، إذ تخشى بعض الدول من التداعيات التي قد تنتج عن استقبال أعداد كبيرة من السكان القادمين من منطقة تشهد حربًا وصراعًا مستمرًا.

كما يرتبط الرفض بعوامل سياسية، خاصة أن استقبال سكان القطاع ضمن ترتيبات مرتبطة بالتهجير قد يضع الدول المضيفة أمام ضغوط إقليمية ودولية، فضلًا عن احتمال اعتبار الخطوة مشاركة في عملية تهدف إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه.

وتبرز كذلك الاعتبارات الاقتصادية، إذ إن استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين يحتاج إلى موارد ضخمة لتوفير السكن والخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لأي دولة مضيفة، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول التي طُرحت أسماؤها في هذا السياق.

مخاوف عربية من تكرار النكبة

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الدول العربية يرفض أي خطوة يمكن أن تُفسر على أنها "نكبة ثانية" أو إخلاء لقطاع غزة من سكانه.

ويأتي هذا الموقف في ظل حساسية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وارتباطها بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تخشى الدول العربية من أن يؤدي خروج سكان غزة بصورة جماعية إلى تحول التهجير المؤقت إلى واقع دائم، بما يغير التركيبة السكانية للقطاع ويؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية.

كما تثير فكرة نقل السكان إلى دول أخرى تساؤلات حول حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وطبيعة أي ترتيبات سياسية يمكن أن تضمن عودتهم مستقبلًا.

إسرائيل تحدثت عن خمس دول لاستقبال سكان غزة

وكشفت يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تحدثت خلال إحدى المناقشات عن وجود اتصالات أو اتفاقيات مع خمس دول بهدف استقبال مهاجرين من قطاع غزة.

ومن بين الدول التي وردت أسماؤها في التقرير إثيوبيا وليبيا وإندونيسيا، في إطار تحركات إسرائيلية للبحث عن دول يمكن أن تستقبل فلسطينيين من القطاع.

ووفقًا للصحيفة، طلب رئيس جهاز الموساد السابق دافيد برنياع مساعدة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في محاولة لإقناع هذه الدول بالموافقة على استقبال الفلسطينيين.

لكن الاتصالات التي جرت في هذا الإطار لم تسفر، بحسب التقرير، عن موافقة فعلية من أي دولة على استقبال سكان غزة، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام أي خطة تعتمد على التهجير إلى الخارج.

عقبات أمام تنفيذ خطة نقل سكان غزة

ويشير فشل هذه الاتصالات إلى صعوبة تنفيذ أي خطة لنقل أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة خارج أراضيهم، حتى مع وجود تحركات سياسية ودبلوماسية للبحث عن دول مستقبلة.

فمثل هذه الخطوة لا تتطلب فقط موافقة الدول المضيفة، وإنما تحتاج أيضًا إلى ترتيبات سياسية وأمنية وقانونية معقدة، إلى جانب توفير احتياجات السكان الذين سيتم نقلهم، وضمان وضعهم القانوني وحقوقهم الأساسية.

كما أن حجم سكان القطاع يجعل عملية نقل أعداد كبيرة منهم إلى دول أخرى تحديًا لوجستيًا واقتصاديًا ضخمًا، وهو ما يزيد من صعوبة الحصول على موافقة دولية على مثل هذه الترتيبات.

استمرار طرح أفكار بشأن مستقبل قطاع غزة

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق مع دول لاستقبال سكان القطاع، ذكرت الصحيفة أن عوفر وينتر عاد إلى طرح فكرة نقل السيطرة على قطاع غزة، دون توضيح آلية تنفيذ هذا الطرح أو الشكل الذي يمكن أن تتخذه الإدارة المستقبلية للقطاع.

وتعكس هذه التطورات استمرار الجدل حول مستقبل غزة في ظل الحرب، خاصة فيما يتعلق بإدارة القطاع وترتيبات الأمن وإعادة الإعمار ومصير السكان.

ويبقى ملف تهجير سكان غزة من أكثر الملفات حساسية على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل الرفض الفلسطيني والعربي لأي ترتيبات تؤدي إلى اقتلاع السكان من أراضيهم، إلى جانب صعوبة إقناع دول أخرى بتحمل الأعباء السياسية والاقتصادية والأمنية المترتبة على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وبحسب ما نقلته يديعوت أحرونوت، فإن عدم موافقة أي دولة بشكل فعلي على استقبال سكان غزة يمثل حتى الآن عقبة أساسية أمام التحركات الإسرائيلية في هذا الاتجاه، بينما يستمر النقاش الدولي حول مستقبل القطاع والخيارات المطروحة للتعامل مع الوضع بعد الحرب.