مرتبات سبتمبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات وحقيقة تبكير المرتب
تتجه أنظار العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وما يرافقه من التزامات ومصروفات إضافية تتحملها الأسر المصرية.
ومع انتشار تساؤلات حول إمكانية تقديم موعد صرف المرتبات لمساعدة الموظفين على تدبير احتياجاتهم، يظل الموعد المعلن من وزارة المالية هو المرجع الرسمي حتى الآن.
- موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026
بحسب جدول مواعيد الصرف المعلن، يبدأ صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية عن شهر سبتمبر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، على أن تُتاح المستحقات المالية عبر المنظومة الإلكترونية وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة.
ويخص هذا الموعد العاملين بالجهات الإدارية الحكومية المشمولة بجدول وزارة المالية، بينما لا ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص، حيث تحدد كل شركة أو منشأة موعد صرف أجور موظفيها وفق نظام العمل واللوائح المنظمة.
- مواعيد صرف المتأخرات