siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads

الخدمات

مرتبات سبتمبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات وحقيقة تبكير المرتب

رواتب الموظفين
رواتب الموظفين

تتجه أنظار العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وما يرافقه من التزامات ومصروفات إضافية تتحملها الأسر المصرية. 

ومع انتشار تساؤلات حول إمكانية تقديم موعد صرف المرتبات لمساعدة الموظفين على تدبير احتياجاتهم، يظل الموعد المعلن من وزارة المالية هو المرجع الرسمي حتى الآن.

- موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

بحسب جدول مواعيد الصرف المعلن، يبدأ صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية عن شهر سبتمبر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، على أن تُتاح المستحقات المالية عبر المنظومة الإلكترونية وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة.

ويخص هذا الموعد العاملين بالجهات الإدارية الحكومية المشمولة بجدول وزارة المالية، بينما لا ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص، حيث تحدد كل شركة أو منشأة موعد صرف أجور موظفيها وفق نظام العمل واللوائح المنظمة.
 

- مواعيد صرف المتأخرات

وقبل موعد صرف الراتب الأساسي، حددت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2026 لإتاحة المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين المستحقين لها.

ولا تعني هذه المواعيد تقسيم راتب سبتمبر إلى عدة دفعات، وإنما تتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة التي تختلف من موظف إلى آخر بحسب طبيعة العمل والجهة التابع لها.
حقيقة تبكير مرتبات سبتمبر

ويأتي موعد صرف مرتبات سبتمبر بعد بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر أن ينطلق يوم 12 سبتمبر، الأمر الذي دفع البعض إلى التساؤل عن إمكانية تقديم موعد صرف المرتبات.

إلا أنه حتى الآن لم يصدر إعلان رسمي يفيد بتبكير موعد صرف راتب سبتمبر عن يوم 24 من الشهر، وبالتالي يظل الجدول المعلن هو المعتمد، وأي تعديل جديد في المواعيد يتطلب إعلانًا رسميًا من وزارة المالية.

- طرق صرف المرتبات

يمكن للعاملين صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي، باستخدام البطاقات المرتبطة بحسابات الرواتب، بالإضافة إلى القنوات المصرفية المتاحة لكل جهة.

كما يمكن لبعض الفئات الحصول على مستحقاتها من خلال مكاتب البريد وفق نظام الصرف الخاص بها.

ولا يشترط سحب الراتب فور إتاحته، إذ تظل الأموال متاحة للموظف بعد إيداعها، وهو ما يساعد على الحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي خلال بداية فترة الصرف.

- زيادة الأجور مستمرة منذ يوليو

ويأتي راتب سبتمبر ضمن حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة التي بدأ تطبيقها مع بداية العام المالي 2026-2027 في يوليو الماضي.

وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

 

وتختلف قيمة الراتب الذي يحصل عليه الموظف فعليًا وفق درجته الوظيفية والبدلات والحوافز والاستقطاعات والمكونات الأخرى للأجر.

وبذلك، يظل 24 سبتمبر 2026 هو الموعد المعلن لصرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة، بينما تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 سبتمبر، ما لم يصدر لاحقًا قرار رسمي بتعديل جدول الصرف.

 

 

تم نسخ الرابط
اسم الكاتب

مقال رئيس التحرير

قصة الساعات التي حبست أنفاس العالم... دوافع الرحلة السرية لمدير المخابرات الأمريكية لموسكو

بقلم ياسر بركات