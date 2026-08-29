رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2026 بعد الزيادة الأخيرة وطرق الحصول عليها

يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية الشهر الجديد، وسط اهتمام بمعرفة موعد إتاحة المستحقات وطرق صرفها، خاصة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة على المعاشات اعتبارًا من شهر يوليو الماضي.

ويستفيد أصحاب المعاشات من الزيادة المقررة ضمن إجراءات الدولة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين، بينما يستمر صرف المعاشات وفق المواعيد المحددة من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للموعد المعتاد الذي يتم خلاله صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

وبالتالي، يستطيع أصحاب المعاشات والمستحقون الحصول على معاش سبتمبر مع بداية الشهر، دون الحاجة إلى الانتظار حتى منتصف الشهر أو نهايته، على أن تتم عمليات الصرف من القنوات والجهات المعتمدة.

ويأتي صرف معاشات سبتمبر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي بدأ صرفها ضمن معاشات شهر يوليو 2026، وهو ما يجعل قيمة المعاشات المصروفة للمستفيدين مختلفة عن الفترات السابقة وفقًا لنسبة الزيادة المستحقة لكل حالة.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2026

حددت الجهات المختصة عددًا من الوسائل التي يمكن من خلالها لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الشهرية، بما يتيح للمستفيد اختيار الوسيلة الأنسب له.

وتشمل أماكن ووسائل صرف معاشات سبتمبر 2026 ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.

منافذ البريد المصري.

منافذ شركة فوري المنتشرة في مختلف المناطق.

استخدام كروت ميزة في الجهات والمنافذ التي تتيح صرف المعاشات.

ويستطيع المستفيد التوجه إلى وسيلة الصرف المتاحة له للحصول على معاش سبتمبر اعتبارًا من الموعد الرسمي المحدد للصرف، مع الالتزام بالإجراءات الخاصة بكل وسيلة.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاستعلام عن بيانات المعاش والمعلومات التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويتيح الموقع الإلكتروني عددًا من الخدمات المتعلقة بأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بما يساعد المستفيدين في الوصول إلى البيانات الخاصة بالمعاش والرقم التأميني دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد مقار الهيئة للاستعلام عن المعلومات الأساسية.

تفاصيل زيادة المعاشات في 2026

كانت الدولة قد أقرت تعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال شهر مايو 2026.

ونشرت الجريدة الرسمية في شهر يونيو الماضي نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يتضمن تنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة الالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة، وبلغت قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.

كما نص التعديل على زيادة قيمة القسط بنسبة مركبة تبلغ 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل الزيادة اعتبارًا من يوليو 2027، وصولًا إلى نسبة زيادة مركبة تبلغ 7% بدءًا من يوليو 2029.

مليار جنيه إضافية لدعم منظومة التأمينات

تضمن التعديل كذلك إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن تستمر عملية سداد هذه الأقساط لمدة تصل إلى 50 عامًا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودعم قدرة نظام التأمينات والمعاشات على الوفاء بالتزاماته المالية.

ويستهدف الإطار التشريعي الجديد تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، بما يساعد على ضمان استمرار صرف المستحقات والوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

معاشات سبتمبر 2026 بعد الزيادة

وبذلك، يبدأ أصحاب المعاشات صرف مستحقات شهر سبتمبر 2026 اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، من خلال منافذ وماكينات الصراف الآلي ووسائل الصرف الإلكترونية المتاحة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه متابعة أوضاع منظومة التأمينات والمعاشات، والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز استدامتها المالية وضمان انتظام صرف المستحقات للمواطنين.