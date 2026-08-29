درجات الحرارة السبت.. جنوب الصعيد يواصل صدارة الأجواء شديدة الحرارة

تتجه الأنظار اليوم السبت 29 أغسطس 2026 إلى توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس، في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية.

وبينما تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، تبقى مناطق جنوب الصعيد في صدارة المناطق الأعلى حرارة، بالتزامن مع نشاط للرياح وفرص محدودة للأمطار في بعض المناطق الشمالية.

- القاهرة تسجل 36 درجة

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية.

وتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، في ظل ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس الفعلي بحرارة الطقس.



أما مناطق الوجه البحري، فتسجل 35 درجة للعظمى و37 درجة للمحسوسة، في حين تصل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية إلى 35 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة.

- جنوب الصعيد الأعلى حرارة

وتظل مناطق جنوب الصعيد الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية، بينما ترتفع المحسوسة إلى 43 درجة.

كما يسجل شمال الصعيد 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة، ما يعني استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، قبل أن تنخفض درجات الحرارة نسبيًا خلال الليل مع بقاء الأجواء مائلة للحرارة ورطبة.

- رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، بسرعة تتراوح بين 30 و50 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وتكون هبات الرياح أكثر قوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، حيث تصل سرعتها إلى 55 و60 كيلومترًا في الساعة.

- شبورة صباحية على الطرق

وحذرت التوقعات من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق بشمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتستدعي الشبورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

- أمطار خفيفة وسحب منخفضة

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة تقارب 20%، مع احتمال امتدادها بشكل محدود إلى جنوب الوجه البحري بنسبة تصل إلى 10%.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وتزامنًا مع ذلك، تشهد السواحل الشمالية اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترًا في الساعة وأمواج قد يبلغ ارتفاعها 4.5 متر.