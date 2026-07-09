الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الخميس.. ارتفاع الحرارة المحسوسة رغم الاعتدال النسبي المتوقع

رغم استقرار درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، فإن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل الأجواء أكثر سخونة، حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المواطنين سيشعرون بحرارة أعلى من المسجلة، بالتزامن مع استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي على البلاد اليوم الخميس 9 يوليو 2026.

- الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

أوضحت الهيئة أن الرطوبة المرتفعة هي العامل الأبرز في طقس اليوم، إذ تصل إلى نحو 95% بالمناطق الساحلية، وتتراوح بين 80 و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهو ما يرفع درجات الحرارة المحسوسة بصورة ملحوظة.

- منخفض الهند الموسمي يواصل تأثيره

وتتأثر البلاد بكتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط بالتزامن مع منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى أجواء خانقة نهارًا، خاصة في المناطق الداخلية، مع استمرار الطقس المائل للحرارة خلال ساعات الليل.

- شبورة صباحية ونشاط للرياح

وتوقعت الهيئة ظهور شبورة مائية على بعض الطرق في الصباح الباكر، مع نشاط متقطع للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، بما يسهم في تحسين الإحساس بالأجواء خلال فترات المساء.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- توصيات للمواطنين

وشددت الهيئة على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول السوائل، وارتداء غطاء للرأس عند الخروج، مع متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي مستجدات بشأن حالة الطقس.