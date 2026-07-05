الأرصاد تكشف طقس الأحد بحرارة مرتفعة ورطوبة خانقة وتحذيرات للمواطنين اليوم

مع استمرار الأجواء الصيفية القاسية، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 يوليو 2026، مؤكدة أن الموجة شديدة الحرارة لا تزال تفرض سيطرتها على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة ويجعل الأجواء أكثر إرهاقًا، خاصة خلال ساعات الظهيرة، وسط دعوات باتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الإجهاد الحراري.

وأوضحت الهيئة أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم درجة حرارة عظمى تبلغ 36 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة نتيجة زيادة نسب الرطوبة، التي تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وفي الوجه البحري، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة، فيما تبلغ الحرارة المحسوسة 37 درجة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية أجواء أقل حرارة نسبيًا، حيث تسجل العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة، مع استمرار الطقس الحار والرطب خلال ساعات النهار.

أما السواحل الشمالية الشرقية، فتسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 32 درجة، فيما تصل الحرارة المحسوسة إلى 35 درجة، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة التي تزيد الشعور بالحرارة مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

وفي محافظات الصعيد، تواصل درجات الحرارة تسجيل أعلى معدلاتها، حيث تصل العظمى في شمال الصعيد إلى 39 درجة، بينما تبلغ الحرارة المحسوسة 41 درجة. وتسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، بعظمى تصل إلى 43 درجة، فيما ترتفع الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة، لتكون المنطقة الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة.

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على عدد من المناطق خلال فترات متقطعة، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية على بعض شواطئ البحر المتوسط، خاصة سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة، لما قد يشكله ذلك من مخاطر صحية جسيمة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

كما شددت الهيئة على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية، خاصة للمسافرين والعاملين في الأماكن المفتوحة، لضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتعامل الآمن مع التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.