أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك اليوم الأحد 5 يوليو 2026

تشهد الأسواق المصرية اليوم الأحد 5 يوليو 2026 حالة من الملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالتزامن مع استمرار توافر المعروض داخل الأسواق ومنافذ البيع، وهو ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار رغم زيادة الطلب خلال موسم الصيف.

ويواصل المواطنون متابعة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة بشكل يومي، باعتبارها من أهم السلع التي تؤثر بصورة مباشرة في ميزانية الأسرة.



أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 5 يوليو 2026



واصلت أسعار اللحوم الحمراء استقرارها داخل الأسواق ومحال الجزارة، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي بين 400 و450 جنيهًا، فيما سجل اللحم المفروم البلدي ما بين 410 و450 جنيهًا للكيلو.



كما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 و477 جنيهًا، وسجل البتلو الصافي أسعارًا تراوحت بين 350 و464 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكبدة البلدي الطازجة من 350 إلى 450 جنيهًا للكيلو. وفي المنافذ الحكومية، بدأت أسعار اللحوم الطازجة من 295 جنيهًا للكيلو، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.



أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم



حافظت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على استقرارها، حيث سجل البلطي الممتاز في أسواق الجملة ما بين 71 و73 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعره للمستهلك بين 85 و100 جنيه.

وسجلت المكرونة السويسي أسعارًا تراوحت بين 75 و125 جنيهًا، فيما بلغ سعر البوري من 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر السبيط والكاليماري بين 250 و450 جنيهًا، بينما سجل الجمبري متوسط الحجم نحو 385 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الماكريل المجمد إلى ما بين 150 و250 جنيهًا.



أسعار الدواجن والبيض ومشتقاتها اليوم



استقرت أسعار الدواجن في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 70 و75 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البلدي 120 جنيهًا، والفراخ الساسو 105 جنيهات، والعتاقي 90 جنيهًا، والفيومي 90 جنيهًا، والشامورت البلدي 100 جنيه للكيلو.



كما سجلت الأمهات الحمراء 60 جنيهًا، والأمهات البيضاء 55 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو البط البلدي 135 جنيهًا، والبط المسكوفي 110 جنيهات، وسجل جوز الحمام 230 جنيهًا.



أما أسعار البيض، فتراوحت كرتونة البيض الأبيض بين 100 و105 جنيهات، وسجلت كرتونة البيض الأحمر الأسعار نفسها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيهًا.



وبالنسبة لمشتقات الدواجن، سجل كيلو وراك الفراخ 85 جنيهًا، والبانيه 190 جنيهًا، والكبدة الصافي 90 جنيهًا، والكبدة والقوانص 85 جنيهًا، والقوانص الصافي 90 جنيهًا، والصدور بالعظم 135 جنيهًا، والشيش طاووق 175 جنيهًا، فيما بلغ سعر هياكل الفراخ 85 جنيهًا للكيلو.



أسعار الخضروات اليوم الأحد 5 يوليو 2026



شهدت أسواق الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 25 و30 جنيهًا، والبطاطس 15 جنيهًا، وخيار الصوب 15 جنيهًا، والخيار البلدي بين 15 و20 جنيهًا، والجزر السكري 20 جنيهًا.



وسجل البصل الأحمر 20 جنيهًا، والبصل الأبيض 15 جنيهًا، والفلفل الألوان 60 جنيهًا، والفلفل البلدي والحار 20 جنيهًا، وفلفل الحشو 25 جنيهًا، والكابوتشا الكبيرة 20 جنيهًا، والبنجر 30 جنيهًا، والليمون البلدي 50 جنيهًا، والكوسة 25 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء 60 جنيهًا، والباذنجان الرومي 15 جنيهًا، والباذنجان الأبيض والأسود للحشو 20 جنيهًا، والبسلة 40 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو ورق العنب 100 جنيه.



أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5 يوليو 2026



واصلت أسعار الفاكهة استقرارها، حيث سجل التين البلدي 50 جنيهًا للكيلو، والخوخ السكري ما بين 70 و100 جنيه، والخوخ البلدي بين 40 و50 جنيهًا، والبرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال السكري 25 جنيهًا.



كما بلغ سعر التفاح جولدن 90 جنيهًا، والتفاح المستورد بين 90 و110 جنيهات، والتفاح الأصفر السكري 80 جنيهًا، والتفاح الأحمر الإيطالي 90 جنيهًا، والتفاح البلدي 60 جنيهًا، فيما تراوح سعر الموز البلدي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.



وسجلت الجوافة 30 جنيهًا، والمشمش 100 جنيه، والكنتالوب العرايشي 30 جنيهًا، والشمام 30 جنيهًا، والعنب البناتي الأحمر بين 60 و80 جنيهًا، والتوت 75 جنيهًا، والكيوي 100 جنيه، والأفوكادو 220 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو البطيخ بين 15 و20 جنيهًا، وسط وفرة في المعروض واستقرار ملحوظ في الأسواق.