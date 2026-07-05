أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الأحد 5 يوليو 2026

تواصل أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر الحفاظ على حالة من الاستقرار خلال اليوم الأحد 5 يوليو 2026، وسط هدوء ملحوظ في حركة الأسواق وتوازن بين مستويات العرض والطلب، في وقت يترقب فيه العاملون بقطاع التشييد أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع خلال الفترة المقبلة.

ويمنح هذا الاستقرار شركات المقاولات والمطورين العقاريين فرصة أفضل لوضع خطط التنفيذ دون تقلبات سعرية حادة.

- أسعار الحديد اليوم الأحد 5 يوليو 2026

شهدت أسعار الحديد استقرارًا ملحوظًا داخل السوق المحلية، مع استمرار الفروق السعرية بين الشركات المصنعة وفقًا للعلامة التجارية والطاقة الإنتاجية.

وسجل سعر طن حديد عز نحو 39,931 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري 38,338 جنيهًا للطن بعد تراجع طفيف بلغ 61 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث.

كما بدأت أسعار طن الحديد في بعض مصانع الدرفلة من 42 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة الأعلى، التي تضم بشاي وعطية، نحو 38,500 جنيه للطن. أما الفئة المتوسطة، التي تشمل المصريين والعتال والمعادي، فسجلت قرابة 38 ألف جنيه للطن، بينما بدأت أسعار الفئة الاقتصادية، مثل الكومي والعشري، من 36 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5 يوليو 2026



واصلت أسعار الأسمنت استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد، مع تسجيل تراجع محدود في بعض الأصناف، حيث بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي 4,114 جنيهًا للطن بانخفاض قدره 32 جنيهًا.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي عند 3,650 جنيهًا، فيما تراوح سعر طن أسمنت السويس وحلوان بين 3,450 و3,460 جنيهًا.

كما بدأت أسعار الأنواع الاقتصادية، مثل الفهد والمعلم، من 3,340 جنيهًا للطن، لتظل ضمن الخيارات المناسبة لقطاع البناء والتشييد.

الأسمنت الأبيض يحافظ على مستوياته

حافظ الأسمنت الأبيض على استقراره خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث تراوح متوسط سعر الطن بين 3,480 و5,890 جنيهًا بحسب الشركة المنتجة ونوع الأسمنت.

وسجل أسمنت سوبر سيناء 42.5 نحو 4,925 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الفيروز 52.5 المستوى نفسه، فيما وصل سعر سوبر رويال المنيا إلى 4,950 جنيهًا للطن.

كما تراوح سعر أسمنت الواحة الأبيض بين 4,850 و4,900 جنيه للطن، في حين تراوحت أسعار شيكارة الأسمنت الأبيض للمستهلك بين 150 و260 جنيهًا وفقًا للجودة والمواصفات.

أسعار الجبس والطوب والرمل والزلط

استقرت أسعار الجبس في الأسواق، حيث تراوح سعر الطن بين 1,400 و1,550 جنيهًا بحسب الشركة المنتجة.

وفي سوق الطوب الأحمر، سجل الطوب مقاس 19×9×6 سم نحو 1,550 جنيهًا للألف طوبة، بينما بلغ سعر الطوب مقاس 24×11×6 سم حوالي 2,400 جنيه، وسجل الطوب مقاس 24×11×12 سم نحو 3,950 جنيهًا، فيما وصل سعر الطوب مقاس 25×12×12 سم إلى 4,900 جنيه للألف طوبة.



أما أسعار مواد التشطيب، فتراوح سعر متر الرمل بين 220 و300 جنيه، بينما سجل الزلط الفينو ما بين 285 و300 جنيه للمتر، وتراوح سعر الزلط الكبير بين 240 و260 جنيهًا للمتر، مع استمرار استقرار حركة البيع والشراء.

لماذا تختلف أسعار المصنع عن أسعار السوق؟



تعبر الأسعار المعلنة عن قيمة البيع من أرض المصنع، بينما يرتفع السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل والشحن وهوامش أرباح التجار والموزعين، وهو ما يؤدي إلى زيادة تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن، فضلًا عن اختلاف الأسعار من محافظة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل ومستويات الطلب.

ما أسباب استقرار أسعار مواد البناء؟

يرجع خبراء سوق مواد البناء حالة الاستقرار الحالية إلى توازن الإنتاج مع حجم الطلب، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف التشغيل وتوافر المواد الخام اللازمة للتصنيع.



وأكد الخبراء أن أسعار صرف العملات، وتكاليف الطاقة عالميًا، وأسعار خام البليت وفحم الكوك، بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن، ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، ما يجعل السوق في حالة ترقب لأي متغيرات اقتصادية جديدة قد تنعكس على أسعار مواد البناء.