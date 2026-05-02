استقرار حذر بأسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2 مايو 2026 في مصر

تواصل أسواق مواد البناء في مصر إرسال إشارات متباينة بين الاستقرار والترقب، مع بداية تعاملات اليوم، حيث حافظت أسعار الحديد والأسمنت على وتيرة هادئة نسبيًا، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمقاولين لأي تغيرات قد تؤثر على تكلفة التشييد خلال الفترة المقبلة.





شهدت أسعار مواد البناء، اليوم السبت 2 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي مع تحركات محدودة داخل نطاقات سعرية ضيقة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتغيرات العالمية في أسعار الخامات والطاقة.



أسعار الحديد اليوم:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39,750 جنيهًا، ليحافظ على مكانته كأحد أبرز الخيارات في السوق، نظرًا لاعتماديته في مختلف المشروعات.

وجاءت أسعار أبرز الشركات على النحو التالي:

حديد عطية: 39,670 جنيهًا للطن

حديد الكومي: 38,420 جنيهًا للطن

حديد مصر ستيل: 36,230 جنيهًا للطن

حديد العشري: 36,590 جنيهًا للطن

حديد المعادي: 38,700 جنيهًا للطن

حديد المصريين: 38,920 جنيهًا للطن

حديد بيانكو: 38,460 جنيهًا للطن

حديد العتال: 38,840 جنيهًا للطن

حديد بشاي: 38,610 جنيهًا للطن

حديد المراكبي: 38,900 جنيهًا للطن



أسعار الأسمنت اليوم:

حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها النسبي، مع فروق طفيفة بين الشركات والأنواع المختلفة، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسمنت السويس: 3,390 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 3,560 جنيهًا للطن

أسمنت المعلم: 3,450 جنيهًا للطن

أسمنت بوزلاني: 3,890 جنيهًا للطن

أسمنت بورتلاندي عادي: 3,960 جنيهًا للطن

أسمنت مقاوم: 3,370 جنيهًا للطن

أسمنت أبيض: 3,640 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي: 3,580 جنيهًا للطن

أسمنت بني سويف: 3,290 جنيهًا للطن

أسمنت مخلوط: 3,860 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3,500 جنيهًا للطن

أسمنت الرمادي: 3,430 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3,320 جنيهًا للطن

وفيما يخص بعض الأنواع الأخرى:

الأسمنت الأبيض: 3,560 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي: 3,610 جنيهات للطن

أسمنت بني سويف: 3,440 جنيهًا للطن

الأسمنت المخلوط: 3,990 جنيهًا للطن



أسعار الزلط اليوم:

سجلت أسعار الزلط تباينًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر المتر المكعب:

الزلط الفينو: 670 جنيهًا

الزلط المخصوص: 590 جنيهًا

الزلط السن: 530 جنيهًا

الزلط العادي: 640 جنيهًا



تحليل السوق:

يرى خبراء قطاع التشييد أن السوق يعيش حالة من الترقب الحذر، مدفوعة بتأثيرات متشابكة تشمل تكاليف الطاقة، وتقلبات أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب حركة الاستيراد. وتبقى الأسعار مرشحة لتحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، ما يدفع المتعاملين إلى متابعة يومية دقيقة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار.

