عيد العمال 2026.. تفاصيل بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه اليوم

منحة العمالة غير المنتظمة في عيد العمال.. أعلن وزير العمل حسن رداد بدء صرف منحة عيد العمال لـ العمالة غير المنتظمة بقيمة تتجاوز 355 مليون جنيه، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة شهر كامل.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة باستخدام بطاقة الرقم القومي من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة وعدد المستفيدين

تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 236,849 عاملًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وأكدت وزارة العمل أن تمويل هذه المنحة يتم من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الدولة لبناء نظام حماية شامل ومستدام.

استمرار حصر العمالة وتوسيع قاعدة البيانات

أوضحت الوزارة استمرار جهودها في تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة، مع العمل على توسيع قاعدة البيانات، بما يتيح تقديم مزيد من أوجه الدعم.

كما أشارت إلى صرف 6 منح دورية سنويًا في المناسبات والأعياد، إلى جانب تقديم إعانات صحية واجتماعية وتعويضات في حالات الحوادث.

احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

برنامج الاحتفال وكلمات المسؤولين

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي قدم درع عيد العمال للرئيس.

كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "صناع الحاضر وبناة المستقبل" حول جهود وزارة العمل، إلى جانب كلمة وزير العمل.

افتتاح مشروعات جديدة خلال الاحتفالية

شهدت الاحتفالية افتتاح أربعة مشروعات جديدة عبر الفيديو كونفرانس، شملت:

محطة محولات كهرباء الزقازيق بمحافظة الشرقية

محطة محولات روافع رشيد (2) بمحافظة الجيزة

مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة

مستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن مصنع شركة نيرك، تلاه كلمة وزير النقل ضمن فعاليات الحدث.

تكريم عدد من العمال المتميزين

اختتمت الفعاليات بقيام الرئيس بتكريم عدد من العاملين في مختلف القطاعات، بمنحهم أوسمة وأنواط تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة العمل والإنتاج.