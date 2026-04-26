وزير العمل يناقش مع أروجلو التركية توسعات باستثمارات 800 مليون دولار في مصر

لقاء وزير العمل مع وفد مجموعة أروجلو التركية.. ناقش حسن رداد وزير العمل ، مع وفد مجموعة «أروجلو» القابضة ذات الاستثمارات التركية، خطط التوسع الجديدة للمجموعة في السوق المصرية، وآليات دعم الدولة للمشروعات الصناعية الكبرى، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات القطاعات المالية والموارد البشرية بالمجموعة.

ويرصد الموجز في هذه السطور تفاصيل لقاء وزير العمل مع وفد مجموعة «أروجلو» القابضة وخطة توسعاتها المستقبلية في مصر.

خطط توسعية لمجموعة أروجلو في مصر

تناول اللقاء استعراض استراتيجية مجموعة «أروجلو» طويلة الأجل في مصر، باعتبارها شريكًا صناعيًا يعتمد على التصدير، مع التركيز على التوسع في الأنشطة الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية داخل السوق المحلية.

وأكد وفد المجموعة، برئاسة المهندس فاتح سالبارس المدير العام في مصر، أن خطط التوسع تأتي في إطار تعزيز تواجدها الصناعي ودعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

استثمارات تتجاوز 800 مليون دولار

أوضح الوفد أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في مصر من المتوقع أن يتجاوز 800 مليون دولار، ضمن خطة توسعية شاملة خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن هذه الخطة زيادة عدد العاملين في منشآت المجموعة ليتجاوز 10 آلاف عامل، إلى جانب التوسع في مصانع الملابس الجاهزة ومصانع «أروجلو نيتينج» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تنفيذ مشروع استراتيجي لتصنيع الكرتون من المقرر إطلاقه في عام 2027 باستثمارات تصل إلى 400 مليون دولار.

دعم حكومي لتسهيل الإجراءات

أكد وزير العمل حرص الوزارة على تهيئة بيئة عمل مستقرة تدعم النمو الصناعي، مع العمل على تذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على عدد من الإجراءات، من بينها تسريع إصدار تصاريح العمل للخبراء الأجانب، وتسهيل إجراءات التأشيرات للكوادر الفنية، بالإضافة إلى التنسيق لربط المجموعة بقواعد بيانات العمالة المؤهلة في محافظات القناة والشرقية.

كما تم بحث سبل الاستفادة من برامج دعم الأجور، ومبادرات تشغيل الشباب والنساء، بما يعزز استدامة العمالة الوطنية داخل مشروعات المجموعة.

تعزيز التدريب ونقل الخبرات

شهد اللقاء أيضًا الاتفاق على توسيع التعاون في مجال التدريب المهني، من خلال إقامة شراكات مع المدارس الفنية والجامعات، إلى جانب التوسع في أكاديمية التدريب الداخلية التابعة للمجموعة.

ويستهدف هذا التعاون نقل الخبرات العالمية إلى العمالة المصرية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

تأكيد على دعم التنمية الاقتصادية

في ختام اللقاء، أكدت فاطمة أبو السعود، نائب مدير الموارد البشرية بالمجموعة، التزام «أروجلو مصر» بالمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية.