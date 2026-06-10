مصر تسجل حضورها الثاني.. روساتوم تطلق مسابقة كاسحة الجليد العالمية بمشاركة 5 آلاف طالب

روساتوم تطلق مسابقة كاسحة الجليد العالمية بمشاركة 5 آلاف طالب.. تنظم مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، النسخة الجديدة من المسابقة الدولية السنوية "كاسحة الجليد للمعرفة"، بمشاركة واسعة تشمل نحو 5,000 طالب وطالبة من مختلف أنحاء العالم، تهدف إلى نشر العلوم الطبيعية والتعريف بتقنيات الصناعة النووية بين الأجيال الشابة.

روساتوم تطلق مسابقة كاسحة الجليد العالمية بمشاركة 5 آلاف طالب

ويستمر باب التقديم للمشاركة في المسابقة مفتوحاً أمام الطلاب المصريين حتى 15 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 23 يونيو 2026، ليُمثل الفائز من مصر بلاده في الفريق الدولي المتجه إلى القطب الشمالي.

وتأتي المشاركة المصرية في هذه المبادرة الدولية للعام الثاني على التوالي، إلى جانب 22 دولة أخرى، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز اهتمام الشباب بالعلوم والتكنولوجيا، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على أحدث الابتكارات العلمية والتطبيقات النووية السلمية.

وكانت المرحلة الأولى من المسابقة قد انطلقت في الخامس من مايو الماضي من خلال اختبار علمي عبر منصة "goarctic.energy"، فيما شهدت المرحلة الثانية سلسلة من الندوات الإلكترونية التي قدمها خبراء من "روساتوم" حول تكنولوجيات المستقبل وآفاق تطوير الملاحة في منطقة القطب الشمالي.

وبعد استكمال مراحل التقييم الحالية (التي تشمل إرسال فيديو تعريفي لأفضل 10 متسابقين من كل دولة)، سيتم اختيار فائز واحد من كل دولة للانضمام إلى فريق دولي يضم طلاباً من 23 دولة، للمشاركة في رحلة علمية وتعليمية تستمر عشرة أيام إلى القطب الشمالي على متن كاسحة الجليد النووية "50 عاماً على النصر"، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

وفي هذا السياق، قالت ألكسندرا يوستوس، نائبة المدير العام للاتصالات بشركة "شبكة روساتوم الدولية": "تشهد المسابقة هذا العام مستوى عالياً من المنافسة، ويؤكد هذا الإقبال الكبير الاهتمام المتزايد لدى الشباب حول العالم بالعلوم والتكنولوجيا النووية."

ويستهدف مشروع "كاسحة الجليد للمعرفة" الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً، ويسعى إلى اكتشاف المواهب العلمية الواعدة ودعمها، وتنمية مهاراتها، وتعزيز الوعي بأهمية العلوم في مواجهة تحديات المستقبل، فضلاً عن الانخراط في تجربة تعليمية دولية تجمع شباباً من مختلف الثقافات والخلفيات.

الجدير بالذكر أن الفريق الدولي للبعثة هذا العام سيضم مشاركين من: مصر، أرمينيا، بنغلاديش، بيلاروسيا، بوليفيا، البرازيل، المجر، فيتنام، الهند، إندونيسيا، كازاخستان، الصين، قيرغيزستان، منغوليا، ميانمار، ناميبيا، روسيا، رواندا، صربيا، تنزانيا، تركيا، أوزبكستان، وجنوب أفريقيا. وتولي "روساتوم" اهتماماً خاصاً بدعم هذه المبادرات يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة.